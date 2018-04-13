Окуловка, Новгородская область, 14 апреля, 2018, 00:53 — ИА Регнум. Конкурс на лучшее письмо-обращение к жителям Папуа-Новой Гвинеи объявили среди жителей Окуловского района Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в комитете культуры и туризма районной администрации, конкурс проводится Фондом сохранения этнокультурного наследия имени Николая Миклухо-Маклая, о его старте в Окуловке объявил племянник Миклухо-Маклая в четвёртом поколении и полный тёзка знаменитого исследователя Николай Миклухо-Маклай.

Jialiang Gao (peace-on-earth.org) Папуасы

Помимо конкурса на лучшее письмо, также объявлен конкурс рисунков. Принять участие в них может любой житель района.

«Для этого всего лишь достаточно знать и любить свой город и достойно описать свои чувства в художественном либо письменном послании папуасам», — сообщили районном комитете культуры.

Итоги конкурса планируется подвести в июле, к очередным Маклаевским чтениям, которые ежегодно проводятся в Окуловском районе, где родился исследователь. Лучшие работы определит жюри во главе с Николаем Миклухо-Маклаем, который отвезёт их на Берег Маклая с очередной экспедицией в августе 2018 года.

Сегодня, 14 апреля, исполняется 130 лет со дня смерти Николая Миклухо-Маклая. Его память почтут в Санкт-Петербурге, на могиле учёного на Литераторских мостках.

Напомним, Миклухо-Маклай родился в 1846 году в селе Языково-Рождественское Новгородской губернии. Всемирную известность российскому путешественнику принесли его этнографические исследования в 1870—1880 годах в странах Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. В период продолжительных пребываний ученого на острове Новая Гвинея, участок северо-восточного побережья острова рядом с заливом Астролябия был назван Берегом Маклая. В 1996 году в центре города Окуловка Новгородской области был установлен памятник путешественнику работы скульптора Михаила Белова.