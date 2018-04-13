Лондон, 14 апреля, 2018, 02:38 — ИА Регнум. Письмо Марка Седвилла, советника британского премьер-министра по вопросам национальной безопасности, генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу принято к сведению, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Лондоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело «Солсбери»

«Мы приняли к сведению письмо сэра Марка Седвилла генеральному секретарю НАТО г-ну Йенсу Столтенбергу, опубликованное 13 апреля. Статья является еще одним свидетельством отсутствия каких-либо доказательств причастности России к инциденту в Солсбери», — сообщили в пресс-службе.

В посольстве отметили, что сам факт отправки этого письма означает, что до этого Великобритания не предоставила союзникам НАТО даже такой ничтожной информации.

«Не удивительно, что многие из них начинают сомневаться в своем поспешном решении выдворить российских дипломатов из ошибочно понятой солидарности», — отметили в посольстве.

В российском ведомстве напомнили фразу, сказанную как-то британским министром иностранных дел Борисом Джонсоном: «Когда проигрываешь в споре, бросай на стол мертвого кота».

«По мере развития дела «Солсбери» стоит ожидать новых мертвых кошек от британской разведки», — сообщили в посольстве.

Напомним, 13 апреля британские СМИ сообщили, что Седвилл обвинил Москву в пятилетней слежке за бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем, которого 4 марта 2018 года госпитализировали в городе Солсбери (Великобритания). Соответствующее письмо было направлено Седвиллом Столтенбергу.

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В письме Седвилл, у которого есть отчеты работы всех британских разведслужб, заявил то же, о чем ранее говорила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй — что «Россия была очень склонна к агрессии».

Седвилл заявил, что нервно-паралитический газ «Новичок» якобы был разработан на российском исследовательском объекте в рамках наступательной программы химического оружия под кодовым названием Foliant.

Он также заявил, что Россия якобы считает некоторых из перебежчиков «законными целями для убийства», к числу которых относит и Скрипаля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя это послание, российский посол в Великобритании Сергей Яковенко заявил:

«Если кто-то следил за ним, то почему британские спецслужбы не жаловались на это?»