Тифарити, 14 апреля, 2018, 00:16 — ИА Регнум. Власти Западной Сахаре объявили в стране семидневный траур в связи с крушением военного самолёта Ил-76 в Алжире, передаёт Sahara Press Service.

Sergey Lysenko Самолёт Ил-76 ВВС Алжира

Постоянное бюро национального секретариата Фронта ПОЛИСАРИО также распорядилось сформировать национальный комитет под руководством министра внутренних дел и с участием министра здравоохранения, посла Западной Сахары в Алжире и представителей других ведомств для координации работы с алжирскими властями, говорится в сообщении.

Напомним, самолёт Ил-76 ВВС Алжира, летевший из военного аэропорта Буфарика в Тиндуф, потерпел крушение утром 11 апреля вблизи алжирского города Блида.

В результате авиакатастрофы погибли 257 человек, большинство из которых — военнослужащие.

Также на борту находились тридцать пациентов из Западной Сахары, возвращавшихся с лечения в алжирских больницах.

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