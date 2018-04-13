Киев, 13 апреля, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко возложил ответственность за конфликт в Донбассе на Российскую Федерацию и позволил себе обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину на «ты». Соответствующее сообщение опубликовала сегодня, 13 апреля, пресс-служба украинского президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

Порошенко отметил, что пару лет назад «мир и слушать не хотел о миротворцах», а сейчас принять участие в составе миротворческой операции якобы согласны более четырех десятков стран.

При этом Порошенко, говоря о роли российского президента в вопросе о вводе миротворцев, перешел на «ты».

"И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо неуважаемый, объяснить миру, а почему ты против», — сказал президент Украины.

Также Порошенко подчеркнул, что Киев готов вынести вопрос о миротворческой миссии в Донбассе на голосование Совета Безопасности ООН, «как только Россия примет позицию всего мира».

В своем обращении Порошенко несколько раз обратился к гражданам России, назвав их «уважаемыми либо неуважаемыми».

Кроме того, Поррошенко выразил крайнее недовольство тем, что Россия имеет право использовать право вето в Совете Безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, идею ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс высказал именно президент России Владимир Путин.