* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Вена, 14 апреля, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Суд Австрии вынес обвинительный приговор 19-летнему экстремисту «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 13 апреля передает агентство Associated Press.

Тюрьма

Гражданина Австрии албанского происхождения, который был арестован в Вене в январе 2017 года, осудили на 9 лет тюремного заключения.

Подсудимый был признан виновным в пропаганде экстремистских идей, а также планировании терактов в Германии — нападения на рождественскую ярмарку в Людвигсхафене и авиабазу Рамштайн.

Адвокат подсудимого Вольфганг Блашиц намерен обжаловать приговор.

По словам адвоката. девятилетнее тюремное заключение за несовершенные теракты — это «слишком много», к тому же его подзащитный находится «в процессе деракализации».