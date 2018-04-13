Санкт-Петербург, 13 апреля, 2018, 23:46 — ИА Регнум. Годовой доход полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова в 2017 году составил немногим более 6,9 млн рублей. Это почти столько же, сколько и в 2016 году (6,84 млн), когда Беглов был полпредом президента в Центральном федеральном округе.

Kremlin.ru Александр Беглов

Такие данные обнародованы на сайте президента РФ, поскольку полпреды являются высокопоставленными сотрудниками администрации главы государства.

Супруга полпреда Беглова в 2017 году заработала около 2,8 млн рублей (в 2016 году — 2,75 млн).

В собственности Александра Беглова — два земельных участка общей площадью 3100 кв. метров, квартира в 152 кв. метра, а также половина доли в 120-метровом жилом доме. Правда, этот дом — разрушенный, отмечено в декларации. Вся собственность находится на территории России.

Кроме того, в пользовании полпреда — крохотный земельный участок в 22 кв. метра. Автомобилей и другой техники у президентского чиновника нет.

Зато у супруги в собственности есть приличный автомобиль Mercedes-Benz Е300.

Кроме того, жена Александра Беглова владеет четырьмя квартирами (общая площадь — 357 кв. метров), 20-метровым гаражом, жилым домом около 62 кв. метров. Еще ей принадлежит половина дома общей площадью 242 кв. метра, земельный участок в 988 кв. метров и половины еще двух земельных наделов (площадью 1200 и 518 кв. м).

В пользовании у жены полпреда — земельный участок в 23 кв. метра и 18-метровое парковочное место.

Состав собственности семьи Бегловых в 2017 году почти не изменился по сравнению с 2016 годом. Только у супруги стало на одну квартиру (158,8 кв. м) больше.