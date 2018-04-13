Санкт-Петербург, 13 апреля, 2018, 23:16 — ИА Регнум. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, представляющая в верхней палате исполнительную власть Санкт-Петербурга, заработала более 23 млн рублей в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные декларации, опубликованной на сайте Совфеда.

Иван Шилов ИА REGNUM Валентина Матвиенко

Супруг Валентины Матвиенко получил 17,6 млн рублей за прошлый год.

Председателю верхней палаты российского парламента принадлежит земля для дачи площадью 3,7 га, сама дача площадью 730 кв. метров, а также склон, прилегающий к этому участку и не подлежащий застройке. Его площадь составляет примерно 2,8 га.

Хозблок у Матвиенко тоже внушительный — 255 кв. метров. Ей также принадлежит квартира площадью 290 кв. метров. Кроме того, Валентина Матвиенко пользуется и служебной дачей, которая по площади не уступает ее собственной — 730 кв. метров.

Супруг у спикера тоже землевладелец — у него есть участок в 4 га для «жилого дома сезонного проживания». Муж Матвиенко задекларировал дом площадью более 160 кв. метров и долю в 200-метровых апартаментах.

В автопарке Валентины Матвиенко значится лишь скромный внедорожник Chevrolet Niva.

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Ее коллега по сенату Андрей Кутепов, представляющий законодательную власть Петербурга, передвигается на более солидном автомобиле — Mercedes Benz 320.

За прошлый год он заработал 4,6 млн рублей, его супруга была чуть более успешной в деньгах, получив около 5 млн рублей. У Кутепова вместе с супругой есть две небольшие квартиры, хотя пользуется сенатор другой жилплощадью — апартаментами в 128 кв. метров и квартирой в 51 кв. метр.

У его жены есть дача в 430 кв. метров, хозкорпус в 236 кв. метров, она также пользуется огромным земельным участком, на котором всё это расположено, его площадь составляет почти 14 га.

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