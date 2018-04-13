Канны, Франция, 13 апреля, 2018, 23:54 — ИА Регнум. На прошедшем с 9 по 12 апреле в Каннах крупнейшем телерынке MIPTV состоялась презентация нового сериала «Провокатор» от продюсерской компании Александра Цекало «Среда». Пятнадцатиминутный фрагмент, состоящих их разных эпизодов сериала, был показан в большом кинозале «Люмьер» Дворца фестивалей в рамках саммита закупщиков MIPDrama: на мероприятие были отдельно приглашены 450 ведущих закупщиков телевизионного контента из разных стран, вместе с которыми собрались продюсеры, производители программ и фильмов, кинематографисты и журналисты. Всего на кинорынок приехало более десяти тысяч профессионалов со всего мира.

Продюсерская компания «Среда» Кадр из сериала «Провокатор»

Продюсерская компания «Среда» Кадр из сериала «Провокатор»

Для показа на саммите в результате серьезной селекции было отобрано шесть сериалов. Все они еще находятся в производстве, так что участники рынка первыми смогли увидеть результат работ лучших деятелей отрасли. Четыре из шести представленных сериалов относятся к криминальным драмам — именно этот жанр сейчас пользуется наибольшей популярностью у зрителей. Видимо, спокойная, размеренная и даже скучная жизнь побуждает рядового обывателя искать ярких эмоций за домашним просмотром телевизора. Мало того — в центре повествования женщины оказываются намного чаще мужчин. Редкое исключение — представленный на саммите итальянский сериал «Гиганты», рассказывающий о жизни влиятельнейшего наркобарона и его взрослых сыновей. Финляндия представила два проекта: «Пуля» повествует о противостоянии двух женщин гигантскому криминальному миру, «Арктический круг» — о женщине-полицейском, которая ищет маньяка-убийцу, стремящегося заразить человечество смертельно-опасным вирусом. Немецко-австрийский «Пик язычников» представил расследование загадочного убийства, произошедшего в Альпах во время языческого праздника. Разбавила просмотр этих жутких и неприятных историй драма из Великобритании «Уборщица» о даме средних лет, решившейся на опасную финансовую авантюру. При помощи своих подруг — таких же замученных жизнью уборщиц — она перевоплощается в шикарную бизнес-леди, шпионит, обманывает, идет на риск, словом — всячески использует свой шанс одержать верх над сильными мужчинами.

Продюсерская компания «Среда» Кадр из сериала «Провокатор»

На фоне этих сериалов российский «Провокатор» смотрелся не только достойно, но и выигрышно. Главный герой — психолог, который лечит своих пациентов методом шоковой терапии, а именно — провокации. Артем ведет себя с клиентами нагло: он провоцирует, задает неприятные вопросы, кричит, оскорбляет, смеется, устраивает неловкие ситуации, заставляя собеседника выйти из зоны комфорта, ответить резко и эмоционально. Крайне неприятный метод, как это ни странно, действует весьма эффективно. Успешная и размеренная жизнь Артема закончилась внезапно: однажды его пациент не покончил с собой. Трагедия случилась на крыше, во время одного из сеансов. Артема обвиняют в доведении человека до самоубийства, и он оказывается в тюрьме. Основное действие сериала посвящено жизни героя после восьми лет, проведенных в колонии. Он пытается наладить отношения с бывшей женой, которая родила сына через восемь месяцев после его ареста, но не признает Артема отцом ребенка. Спорит со своим папой — известным психологом, преданным классическим методам лечения, и обвиняет его в смерти матери. И главное — пытается найти настоящего убийцу своего погибшего клиента, чтобы доказать свою невиновность. Разумеется, Артем возвращается к профессиональной деятельности. Одной из его клиенток становится сексуальная вдова, которая не может пережить потерю нежно любимого супруга.

Продюсерская компания «Среда» Кадр из сериала «Провокатор»

Сам по себе сериал о психологе не является чем-то новым, но неожиданно тонкое и удачное соединение элементов разных жанров: драмы, психологического детектива, эротической мелодрамы и даже сатирической комедии — в некоторых сценах находится место для юмора: комичных и нелепых ситуаций, легких шуток и иронических комментариев героя. Максим Матвеев показался очень органичным в роли сложного, экспрессивного, но по-своему обаятельного героя. Его бывшую супругу играет хрупкая Светлана Иванова. Властного отца — Игорь Костолевский. Как и обычно в проектах «Среды» особое внимание уделено качеству визуального ряда. Изящная и спокойная, лишенная излишней динамики и экспрессии операторская работа, красивые и выразительные актеры, сбалансированные интерьеры и выразительная натура дополняют захватывающий сюжет, обещая, насколько можно судить по представленным материалам, интересное и приятное зрелище.

Генеральный продюсер компании «Среда» Александр Цекало на страницах ежедневного журнала MIPTV признался:

«Наша компания пытается развиваться очень динамично, чтобы стать частью глобального рынка. Мы вкладываем в реализацию этой задачи много денег и времени, потому что хотим представить мировой аудитории грандиозный контент и, к тому же, — насладиться процессом работы».

Хотя практика психотерапии в России не так популярна, как в Европе и Америке, сериал наверняка будет близок и понятен нашей аудитории благодаря захватывающему сюжету, популярным актерам. Во всяком случае, международное сообщество на интернациональном рынке MIPTV восприняло «Провокатора» с большим интересом.