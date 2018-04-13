Москва, 13 апреля, 2018, 22:53 — ИА Регнум. Доходы заммэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова в 2017 году выросли в 32 раза по сравнению с 2016 годом.

Tasha-push Максим Ликсутов

Декларация Ликсутова опубликована на официальном сайте мэрии Москвы. В 2017 году он заработал 219 млн 663 тыс. рублей. В 2016 году его доходы составили 6,8 млн рублей.

В собственности у заммэра столицы находятся три земельных участка, жилой дом, два нежилых помещения, два легковых автомобиля и три мотоцикла.

Заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков заработал меньше, чем годом ранее: его доход составил 6,5 млн (6,9 млн в 2016 году).

Доходы заммэра по вопросам строительства Марата Хуснуллина составили более 6,5 млн руб. (в 2016 году — 6,4 млн руб.). Заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников получил доход в 6,8 млн рублей (в 2016 году — 6,9 млн руб.).

Данные о доходах мэра Москвы Сергея Собянина пока не опубликованы.