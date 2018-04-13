Москва, 13 апреля, 2018, 22:10 — ИА Регнум. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец 11 апреля дала распоряжение заместителям губернаторов по социальной политике и главам департаментов образования не поддерживать тему проектов Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в своих регионах.

Kremlin.ru Ольга Голодец и Ольга Васильева

Об этом сообщает источник ИА REGNUM в региональном департаменте образования. По его словам, в ходе видеоконференции с региональными чиновниками Голодец «в жесткой форме» дала указание никак тему ФГОСов не поддерживать.

Она распорядилась пресекать любые попытки СМИ осветить эту инициативу Министерства образования. В частности, речь идет о привлечении к освещению темы в качестве экспертов преподавателей и чиновников.

Напомним, 12 апреля министр образования Ольга Васильева заявила, что масштабные обсуждения проектов Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) пройдут в мае и июне 2018 года. Они будут проводиться с привлечением депутатов и максимального количества экспертов.

Новые ФГОСы узаконят содержание образования и сформулируют предметные результаты. После принятия измененных стандартов все учебные пособия будут переработаны за счет издательств и пройдут новые экспертизы.

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Опубликованные проекты ФГОС вызвали широкое обсуждение в российском экспертном и научном сообществе. Так, против ФГОС по русскому языку и литературе выступила Гильдия словесников, написавшая открытое письмо, также вызвавшее критику учительского сообщества. От имени которых, собственно, Гильдия и выступила.

Петиция учителей и родителей в поддержку министра образования Ольги Васильевой и новых ФГОСов на сайте Change.org собрала уже около 15 тыс. подписей. Отмечается, что с резкой критикой новых стандартов выступила либеральная общественность, причастная к рынку оказания образовательных услуг.

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Недовольство стандартами для средней школы вызвано изменением списка изучаемых литературных произведений: в него включены 235 произведений русской классической и советской литературы, а некоторые произведения литературы последнего десятилетия из списка были исключены.

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