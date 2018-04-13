Москва, 13 апреля, 2018, 22:30 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения студентки из окна здания МГИМО в Москве. Об этом сообщила журналистам представитель столичного управления ведомства Юлия Мелано.

Foma Здание МГИМО

«Следственными органами в рамках возбуждённого уголовного дела устанавливаются обстоятельства травмирования студентки, выпавшей из окна аудитории учебного вуза», — приводит её слова телеканал RT.

Как отметила представитель СК, следователи намерены поговорить со студенткой после того, как врачи дадут на это разрешение. В настоящее время допрашиваются родственники, преподаватели института, студенты и все очевидцы.

Как передавало ИА REGNUM , днём 13 апреля 21-летняя студентка из Казахстана выпала из окна четвёртого этажа аудитории МГИМО. Пострадавшая была доставлена в больницу каретой скорой помощи.

В ряде Telegram-каналов появилась неофициальная информация о том, что девушку вытолкнул в окно её друг в результате произошедшей между ними ссоры.