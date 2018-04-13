Екатеринбург, 13 апреля, 2018, 21:51 — ИА Регнум. Совет Федерации опубликовал сведения о доходах членов верхней палаты Федерального собрания за 2017 год. Среди сенаторов от регионов Уральского федерального округа есть как сильно разбогатевший, так и резко обедневший, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

На первом месте по уровню доходов оказался член Совета Федерации от Курганской области Сергей Лисовский. Его доход за 2017 год равен 71 426 641,55. Это в 12 раз больше, чем было за 2016 год.

Примечательно, что имущества у Лисовского задекларировано маловато. Половина квартиры площадью 154,50 кв. метра, легковая машина «Мерседес-Бенц» и прицеп «МЗСА» к легковому автомобилю.

Примечательно, что в 2016 году он заработал лишь 5 953 335,01 рубля. В чём же секрет его успеха спустя год? Ответ кроется в имуществе. В 2016 году у него также имелось три земельных участка площадью, соответственно, 43 812,00, 9170,00 и 496.00 кв. метра. Видимо, в 2017 году он их продал, чем и обеспечил себе самый высокий среди уральских сенаторов доход.

Лидер 2016 года, член Совета Федерации от Югры Юрий Важенин в 2017-м занял лишь второе место. Его доход — 23 499 216,26 рубля. Супруга получила меньше — 4 036 222,94 рубля. Важенин имеет девять довольно больших участков земли, квартиру площадью 169,50 кв. метра, гараж. У супруги четыре участка земли, жилой дом площадью 708,30 кв. метра и две весьма большие квартиры.

Из транспорта супруга владеет двумя иномарками. А у Важенина — катер, снегоболотоход и два прицепа к легковому автомобилю.

В сравнении с 2016 годом из имущества появился один участок земли. Почему Важенин так сильно обеднел, история умалчивает.

На третьем месте — бывший губернатор Ямала Юрий Неёлов. За 2017 год он заработал 16 301 427 рублей. Список имущества внушительный. Восемь участков земли, шесть жилых домов, квартира, баня, дом смотрителя, ангар и два машино-места. Из транспорта — иномарка, катер и моторная лодка.

В сравнении с 2016 годом Неёлов немного разбогател, тогда его доход равнялся 15 439 798 рублям. Из имущества у него прибавилось два участка земли и три жилых дома.

Член Совета Федерации от Тюменской области Степан Киричук заработал 13 465 816,78 рубля. В 2016 году было 6 194 705,15. Его супруга получила 2 674 238 — немного больше, чем было в 2016 году. В полной и частичной собственности у Киричука участки земли под индивидуальное жилищное строительство, жилой дом, который он делит пополам с супругой, легковой автомобиль «БМВ» Х5 xDrive30d.

Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель показал доход в размере 11 969 253,46 рубля. В сравнении с 2016 годом немного обеднел (было 12 540 807,11 рубля). Его супруга тоже немного потеряла: доход оказался на уровне 165 052,65 рубля против 169 557,51 в 2016 году. В собственности у Росселя имеются два приусадебных участка, жилой дом, гараж, две иномарки и два прицепа.

Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий задекларировал доход в размере 7 268 561 рубль. В 2016 году было 6 645 314. Супруга за год обеднела: 2 281 499 вместо прежних 3 060 705. В его собственности участок земли для размещения домов индивидуальной жилой застройки, жилой дом и гараж. Из транспорта — автомобиль «Лексус» LX — 570.

Сенатор от Курганской области Елена Перминова заработала 5 812 639,64 рубля. В 2016 году было 4 887 784,36 рубля. Её супруг получил доход в размере 1 684 310,96 рубля (в декларации за 2016 год доход отражён не был). На супруге Перминовой значится значатся жилой дом, участок земли под строительство и автомобиль.

Далее доходы распределились следующим образом. Сенатор от Тюменской области Михаил Пономарёв заработал 5 319 071,81 рубля (в 2016 году было 5 388 769,15 рубля). Александр Ермаков от Ямала имеет 5 177 940,91 рубля (было 5 115 915,71). А сенатор от Челябинской области Ирина Гехт имеет 4 658 036,18 (в 2016 году было 4 682 111,75).

Примечательно, что двое сенаторов от Урала показали абсолютно одинаковый доход. И Эдуард Исаков от Югры, и Олег Цепкин от Челябинской области задекларировали по 4 607 114,76 рубля. При этом в сравнении с 2016 годом доход Исакова не изменился, а Цепкин немного обеднел.