Санкт-Петербург, 13 апреля, 2018, 21:42 — ИА Регнум. Активисты петербургского молодежного движения «Весна» вечером 13 апреля пришли к петербургскому офису Роскомнадзора с бумажными самолетиками, аналогичными тому, что стал графическим символом мессенджера Telegram, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Активист с самолетиком

У здания на Садовой улице в центре Петербурга заранее заняли позиции усиленные наряды полиции, которые предупредили активистов, что их акция не санкционирована.

Дарья Драй ИА REGNUM Самолетик у Роскомнадзора

Чтобы избежать эксцессов и задержаний, молодым людям пришлось отказаться от первоначальной идеи — самим запустить самолетики в здание надзорного ведомства и предложить сделать то же самое прохожим. Приче, на бумажках предлагалось «написать всё, что они думают о Роскомнадзоре и блокировке Telegram».

Дарья Драй ИА REGNUM Самолетик «Против цензуры»

В итоге активисты решили вручить большой прозрачный мешок с двумя тысячами самолетиков чиновникам петербургского филиала Роскомнадзора. Они открыли дверь офиса и поставили туда мешок.

Правда, там его принять отказались, а активистов попросили не мусорить в общественном месте, и через какое-то время мешок с самолетиками благополучно перекочевал в мусорный контейнер.

Дарья Драй ИА REGNUM Выброшенные самолетики

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Как сообщало ИА REGNUM, мессенджер Telegram в пятницу, 13 апреля, внесён Роскомнадзором в реестр ресурсов, запрещённых на территории Российской Федерации.

Ранее сегодня Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram, приняв решение о приведении данной меры в исполнение незамедлительно.