Киев, 13 апреля, 2018, 21:29 — ИА Регнум. 30 апреля Украина сменит режим «Антитеррористической операции» в Донбассе на Операцию объединенных сил (ООС). Об этом 13 апреля заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

«На сегодняшний день это кардинально меняет операцию управления военной структурой. «Антитеррористическая операция» находится под руководством службы безопасности Украины», — напомнил Порошенко.

Кроме того, Порошенко заявил, что «вся ответственность за войну в Украине лежит на президенте РФ Владимире Путине».

«Ты не можешь, уважаемый господин Путин, или не уважаемый, объяснить миру, а почему ты против. Значит, это на тебе лежит — ответственность за ежедневные ранения и убийства украинских военных и украинских гражданских, на тебе лично лежит ответственность за развертывание войны и агрессию против нашего государства», — сказал Порошенко, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил, что Путин «может очень легко» прекратить гибель мирных людей и защитников украинской земли.

В свою очередь, экс-премьер Украины Валерий Пустовойтенко считает, что Россия может вызвать на Украине полный энергетический и оборонный коллапс.

«Сегодня в Украине работает только один нефтеперерабатывающий завод — Кременчугский, все остальные стоят… За прошлый год он переработал 2,7 млн. тонн нефти. Я ожидал, что президент Порошенко на форуме по безопасности скажет о всех направлениях безопасности в государстве, в том числе в энергетической. Нефти у нас нет. Мы добывали 5 млн т, а сейчас переработали 2,7 млн т… А если Россия вдруг заблокирует поставку нефти Украине, заблокирует поставку нефти в Беларусь, договорятся с Азербайджаном? У нас вообще не будет ни бензина, ни ДТ, ни масел. Будет полный экономический крах нашего государства. Все упадет, в том числе и наша армия», — сказал Пустовойтенко 13 апреля в эфире канала «112 Украина».

При этом военный эксперт Олег Жданов считает, что вероятность военной угрозы со стороны России резко повысится осенью, после завершения чемпионата мира по футболу.

«Да, вероятность конфронтации с Российской Федерацией высока, и она будет повышаться к осени, когда закончится чемпионат мира по футболу и больше не будет сдерживающих факторов. Скорее всего, больше будет факторов, которые будут влиять на усиление конфронтации из-за подписания газового контракта в январе месяце на условиях, выгодных РФ, и продолжения давления на Украину в плане выполнения Минских соглашений», — прогнозирует Жданов.

Напомним, начало ООС прописано в законе «о реинтеграции Донбасса». Согласно этому закону, в районе конфликта управлять силовиками и войсками будет командование ВСУ. Оперативный штаб будет руководить силами и средствами ВСУ, других военных формирований, МВД, Нацполиции, которые привлекаются «к сдерживанию и отпору российской агрессии в Донецкой и Луганской областях». Работники правоохранительных органов, военнослужащие и все, кто вовлечен в противостояние агрессору, подчиняются начальнику Объединенного оперативного штаба ВСУ.

Как сообщалось, решение о вводе на Украину миротворцев ООН может принять только Совет Безопасности ООН. При этом Украина, США, Германия и Франция выступают за то, чтобы миротворцы были наделены полноценным мандатом миротворческой операции с правом размещаться на российско-украинской границе и возможностью разоружать незаконные вооруженные формирования. Это позволит прекратить поставку оружия ДНР и ЛНР с территории России.

В то же время РФ выступает за то, чтобы миротворцы ООН размещались только на линии столкновения ВСУ и армий Донецка и Луганска. Также Кремль не против, чтобы миротворцы сопровождали наблюдателей миссии ОБСЕ, которые работают на всей территории Донбасса.