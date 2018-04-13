Калуга, 13 апреля, 2018, 21:23 — ИА Регнум. В Калуге 12 апреля отметили День космонавтики. Глава городского самоуправления Александр Иванов, исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Разумовский, депутат Городской думы, руководитель калужского филиала НПО имени С.А.Лавочкина Павел Середин, ветераны космических войск и космодрома «Байконур» возложили цветы к могиле К.Э.Циолковского и памятнику Юрию Гагарину.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге отметили День космонавтики

«День космонавтики — это особенный праздник для всех калужан, — отметил Павел Середин. — В Калуге очень многое связано с космосом: в нашем городе работал основоположник космической теории Константин Эдуардович Циолковский и здесь находится замечательный музей космонавтики. От всей души поздравляю калужан с этим замечательным праздником человеческого мужества, смелости и достижений нашей науки, праздником, который подарил всему миру Юрий Алексеевич Гагарин».

В честь праздника в Инновационном культурном центре прошла выставка работ учащихся детско-юношеского центра космического образования «Галактика» и концертная программа, в ходе которой Александр Иванов вручил почётные грамоты сотрудникам НПО им. С.А.Лавочкина.

«Сегодня я вместе с жителями нашего города посмотрел записи посещения Калуги Юрием Гагариным — это уникальные кадры, которые навсегда останутся в нашей памяти. Мы гордимся почетными гражданами нашего города: великим учёным Константином Эдуардовичем Циолковским, гениальным конструктором Сергеем Павловичем Королёвым, первым человеком, совершившим космический полёт Юрием Алексеевичем Гагариным и всеми космонавтами. Калуга по праву является колыбелью космонавтики и подтверждение тому — изображение на нашем гербе летящего спутника», — поделился впечатлениями Александр Иванов.