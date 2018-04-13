«Ахмат» с минимальным преимуществом переиграл «Тосно»
Грозный, 13 апреля, 2018, 21:22 — ИА Регнум. 13 апреля на стадионе «Ахмат-Арена» был разыгран матч в рамках 26-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Ахмат» и «Тосно». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу клуба из Грозного.
В дебюте второго тайма российский фланговый нападающий Магомед Митришев открыл счет после голевой передачи Заура Садаева — 1:0.
Статистика матча («Ахмат"/"Тосно»)
Удары 8/4
Удары в створ 4/0
Владение 46%/54%
Фолы 12/16
Набрав 30 очков «Ахмат» поднялся на 10-ю позицию. «Тосно» с 24-мя баллами остался на 15-й строчке.
Составы на матч:
«Ахмат»: Городов, Родолфо, Анхель, Мохаммади, Семенов, Уциев, Иванов, Роши, Бериша, Садаев, Митришев.
«Тосно»: Юрченко, Маргасов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Жигулев, Карницкий, Галиулин, Мирзов, Полетанович, Погребняк.
Главный арбитр матча: Сергей Иванов.
Предупреждения: Маргасов — 29, Родолфо — 40, Роши — 47, Буйволов — 77, Анхель — 85.
Голы: Митришев 53 — 1:0.