Грозный, 13 апреля, 2018, 21:22 — ИА Регнум. 13 апреля на стадионе «Ахмат-Арена» был разыгран матч в рамках 26-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Ахмат» и «Тосно». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу клуба из Грозного.

Petey21 Футбольный мяч

В дебюте второго тайма российский фланговый нападающий Магомед Митришев открыл счет после голевой передачи Заура Садаева — 1:0.

Статистика матча («Ахмат"/"Тосно»)

Удары 8/4

Удары в створ 4/0

Владение 46%/54%

Фолы 12/16

Набрав 30 очков «Ахмат» поднялся на 10-ю позицию. «Тосно» с 24-мя баллами остался на 15-й строчке.

Составы на матч:

«Ахмат»: Городов, Родолфо, Анхель, Мохаммади, Семенов, Уциев, Иванов, Роши, Бериша, Садаев, Митришев.

«Тосно»: Юрченко, Маргасов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Жигулев, Карницкий, Галиулин, Мирзов, Полетанович, Погребняк.

Главный арбитр матча: Сергей Иванов.

Предупреждения: Маргасов — 29, Родолфо — 40, Роши — 47, Буйволов — 77, Анхель — 85.

Голы: Митришев 53 — 1:0.