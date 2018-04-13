Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 13 апреля, 2018, 21:28 — ИА Регнум. Энергетики Пуэрто-Рико восстановили подачу электроэнергии в столицу страны Сан-Хуан, 13 апреля передает агентство Associated Press.

Serge Melki Ночной Сан-Хуан

Согласно заявлению представителей энергетической компании Пуэрто-Рико, ремонтным командам понадобилось восстановить две линии электропередач.

В настоящий момент на острове восстановлена подача электроэнергии для 840 тыс. жителей Сан-Хуана, которые днем ранее остались без света.

Как передавало ИА REGNUM, 12 апреля в столице Пуэрто-Рико произошел «блэкаут» из-за падения дерева на магистральную ЛЭП. Без света остались 870 тыс. человек.

Электроэнергетическая инфраструктура острова Пуэрто-Рико — территории, ассоциированной с США — находится в плачевном состоянии после разрушительного урагана «Мария» сентября 2017 года.