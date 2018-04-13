Сан-Паулу, Бразилия, 13 апреля, 2018, 21:16 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Бразилии заявило, что кампания по вакцинации от желтой лихорадки выполнена только на 50%, 13 апреля передает агенство Associated Press.

Mil.ru Вакцинация

Согласно заявлению бразильского минздрава, в штате Баия план по вакцинации выполнен на 55%, в Сан-Паулу — на 52%, в Рио-де-Жанейро — всего на 41%.

Таким образом, за ближайшие недели бразильским врачам предстоит провести вакцинацию еще более 10 млн человек.

Отмечается, что в марте официальные лица минздрава заявляли о выполнении плана по вакцинации на 76%.

Напомним, в конце 2017 эпидемия желтой лихорадки в Бразилии переместилась из сельской местности и достигла крупных городов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

В конце января 2018 года Министерство здравоохранения Бразилии приняло план по вакцинации 23,8 млн граждан страны.

Желтая лихорадка — смертельно опасное вирусное заболевание, которое передается с укусами комаров. Инфекция распространена в странах с тропическим климатом.