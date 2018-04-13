Москва, 13 апреля, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Рост доходов президента России Владимира Путина и главы администрации Кремля Антона Вайно в 2017 году был обусловлен продажей ими объектов недвижимости. Об этом 13 апреля заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

Напомним, согласно опубликованной 13 апреля декларации, доход Владимира Путина за 2017 год составил 18 млн 728 тысяч 268 рублей, что оказалось на 9 млн 869 тысяч рублей больше, чем годом ранее.

Антон Вайно по итогам 2017 года стал самым богатым служащим Кремля, заработав 255 млн 839 тысяч рублей, что в 26,5 раза больше, чем его доход годом ранее.

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