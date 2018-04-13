Москва, 13 апреля, 2018, 20:45 — ИА Регнум. Самый высокий доход в администрации президента России в 2017 году был у главы АП Антона Вайно: он заработал 255,8 млн рублей. Об этом говорится в декларации, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Kremlin.ru Антон Вайно

Доход Вайно вырос по сравнению с 2016 годом в 26,5 раза — годом ранее глава администрации президента РФ получил 9,64 млн рублей. Также это почти в 14 раз больше, чем у президента Владимира Путина (он задекларировал 18,7 млн рублей).

На втором месте по уровню доходов в Кремле оказался помощник главы государства по вопросам местного самоуправления Николай Цуканов. Он заработал 41,2 млн рублей. Доход секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева составил 33,58 млн.

Меньше всех в президентской администрации заработала референт президента РФ Наталья Меликова, ее доход в 2017 году составил 4,5 млн рублей.

Согласно законодательству, высокопоставленные госслужащие должны представлять декларации о своих доходах и доходах членов семей ежегодно до 1 апреля. Декларации проверяются и публикуются в течение двух недель со дня подачи.