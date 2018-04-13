Астана, 13 апреля, 2018, 21:18 — ИА Регнум. В специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области Казахстана передано дело жителя Караганды, который обвиняется в убийстве двух человек и участии в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины, сообщает 13 апреля «Sputnik Казахстан».

Уильям Хогарт. Суд. 1758

По материалам дела, подозреваемый с 14 февраля по 28 декабря 2015 года находился на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Отметим, в материалах дела ЛНР названа Луганской областью Украины.

Житель Караганды не был направлен на территорию республики от Казахстана, и принимал участие в вооруженном конфликте в качестве добровольца, что ему вменяется в вину. В конце декабря 2015 года мужчина вернулся в Темиртау, но весной 2016 года снова отправился в ЛНР, где служил до февраля 2017 года.

С мая по 28 июня 2017 года мужчина со своим знакомым работал на станции технического обслуживания, арендуя помещение. По материалам дела, у работников был спор по поводу оплаты с арендодателем, и в ходе конфликта бывший ополченец выстрелил в двух мужчин. Знакомый подозреваемого также будет предан суду, так как был очевидцем случившегося, но не сообщил в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в Казахстане житель города Семей приговорен к трем годами и шести месяцам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне Донецкой Народной Республики, а также незаконное приобретение и сбыт оружия.