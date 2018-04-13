Вашингтон, 13 апреля, 2018, 21:19 — ИА Регнум. Переговоры между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом США Дональдом Трампом будут посвящены Северной Корее, 13 апреля передает агентство Reuters.

内閣官房内閣広報室 Синдзо Абэ и Дональд Трамп

По словам представителя Белого дома, в ходе переговоров, которые состоятся на следующей неделе, Абэ и Трамп планируют уделить значительную часть времени предстоящей встрече между президентом США и лидером КНДР.

«Коммуникации по определению должны быть достаточными для того, чтобы мы могли создать и подготовить успешные переговоры (с Ким Чен Ыном — прим. ИА REGNUM )», — сообщил представитель администрации президента США.

Чиновник не стал раскрывать подробности предстоящих переговоров между Трампом и Ким Чен Ыном.

«Мы готовимся», — заключил представитель Белого дома.

Напомним, Трамп планирует встретиться с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном до конца мая текущего года.