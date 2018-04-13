Москва, 13 апреля, 2018, 20:33 — ИА Регнум. Наибольший доход за 2017 год среди заместителей председателя Госдумы задекларировал вице-спикер Игорь Лебедев (ЛДПР). Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля, такие данные содержатся в сведениях о доходах и имуществе депутатов Госдумы, которые они обязаны публиковать ежегодно.

Квентин Массейс. Меняла с женой (фрагмент). 1514

Так, Игорь Лебедев в 2017 году заработал 36,2 млн рублей. Кроме того, в собственности депутата задекларирована квартира, площадью 658,7 квадратных метров и два нежилых помещения — 154 кв. м и 802 кв. м.

На втором месте по уровню доходов за 2017 год среди зампредседателей нижней палаты парламента оказалась вице-спикер Ольга Епифанова («Справедливая Россия»). За прошлый год она заработала 25,4 млн рублей. Кроме того, она задекларировала два земельных участка в 778 кв. м (в долевой собственности) и 287 кв. м. В собственности Епифановой также значатся жилой дом, площадью 308,6 кв. м, две квартиры площадью 145,5 кв. м и 235,9 кв. м, а также два нежилых помещения (153 кв. м и 101 кв. м) и нежилое здание, площадью 86 кв. м.

Остальные заместители председателя Госдумы в 2017 году заработали менее 10 млн рублей каждый. Так, доход первого вице-спикера Александра Жукова («Единая Россия») составил 6,1 млн рублей. Его супруга задекларировала доход в 1,2 млн рублей. В собственности у Жукова ¼ земельного участка для ИЖС, площадью 3,8 тыс. кв. метров, участок сельхоз назначения, площадью 8 тыс. кв. метров, ¼ доли в жилом доме в 626 кв. метра, доля в 267-метровой квартире и машиноместо. У супруги Жукова также задекларирована доля в квартире, доме и земельном участке, а кроме того машиноместо.

Приблизительно такой же доход, как и у Александра Жукова, задекларировала зампредседателя нижней палаты парламента Ирина Яровая («Единая Россия»). В 2017 году она заработала 6,06 млн рублей. Собственности за Яровой не задекларировано, только находящаяся в пользовании на время полномочий квартира, площадью 84,7 кв. метров.

Доход другого первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова (КПРФ) в 2017 году составил 5,2 млн рублей. В собственности у депутата находится земельный участок, площадью 600 кв. м.

Немногим меньше оказался и доход другого вице-спикера Госдумы Петра Толстого («Единая Россия»). В 2017 году он составил порядка 5 млн рублей. Кроме того, в собственности у депутата четыре жилых дома, площадью 123 кв. м, 21 кв. м, 322 кв. м и 80,5 кв. м, а также доля в квартире в 65 кв.м. Кроме того, за зампредседателя Госдумы также числятся семь земельных участков от 400 кв. м до 1622,4 кв. м. Доход его супруги составил порядка 155 тыс. рублей. Ей принадлежат 16 земельных участков от 1,2 тыс. кв. м до 150 тыс. кв. м, а также жилой дом, площадью 321 кв. м и квартира, площадью 153,3 кв. м.

Меньше всего за 2017 год среди заместителей председателя Госдумы заработали вице-спикер Ольга Тимофеева («Единая Россия») и Сергей Неверов («Единая Россия»). Доход обоих в прошлом году составил 4,7 млн рублей. В собственности Тимофеевой числится гараж, площадью 20,9 кв. метров.

Сергею Неверову принадлежит машиноместо и два земельных участка под дачное строительство, площадью 530 и 2493 кв.м. Его супруга в 2017 году заработала чуть больше — 5,37 млн рублей. В ее собственности задекларированы машиноместо, два земельных участка, площадью 2484 кв. м и 2490 кв. м, гостевой дом в 174 кв. м, а также доля в жилом доме, площадью 614 кв. м.