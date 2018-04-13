Афины , 13 апреля, 2018, 20:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что его страна не намерена участвовать в предполагаемой военной операции против Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает АМНА со ссылкой на источник в греческом правительстве.

Флаг Греции

Сообщается, что в ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили последние события в Сирийской Арабской Республике. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в целом осудил использование химического оружия и подчеркнул, что необходимы решительные инициативы Европейского союза в этом направлении.

При этом Ципрас подчеркнул, что необходимо предпринимать усилия по мирному урегулированию в Сирии на основании предложений, сделанных Швецией.

Напомним, ранее о своем категорическом нежелании участвовать в предполагаемой военной операции в Сирии заявили власти Италии и Германии. Затем такое же заявление сделали власти Нидерландов. При этом страны старого света не говорят о том, что удар по Сирии не нужно наносить, они лишь подчеркивают что не хотят в нем участвовать.

Что касается Великобритании, то в этой стране премьер-министр Тереза Мэй планирует провести заседание своего кабинета, чтобы обсудить вопрос об участии королевства в операции против Сирии.