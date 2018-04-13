Москва, 13 апреля, 2018, 20:18 — ИА Регнум. В настоящее время Марий Эл в верхней палате российского парламента представляют Наталия Дементьева и Константин Косачев. В совокупности доход членов Совета федерации, представляющих республику, по итогам 2017 года составил 10,022 млн рублей, свидетельствуют декларации о доходах, опубликованные на портале органа власти.

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Наталия Дементьева является членом комитета по бюджету и финансовым рынкам. В 2017 году ее доход составил 5,148 млн рублей. Супруг сенатора заработал лишь 265 тыс. рублей. За год доход сократился только у супруга — на сумму около 150 тыс. рублей.

Дементьева задекларировала квартиру площадью 150,5 кв метров, которой она владеет пополам с супругом. Остальные объекты как движимого, так и недвижимого имущества записаны на супруга сенатора: жилой дом с хозяйственными постройками площадью 184,6 кв метров, 2/3 дачного дома с надворными постройками площадью 65,9 кв метров, земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 1,8 тыс. кв метров, гараж на 2 машиноместа площадью 72 кв метра и автомобиль Mitsubishi Outlander. В пользовании супруга депутата — земельный участок площадью 1 тыс. кв метров.

Константин Косачев является председателем Комитета Совета Федерации по международным делам. По итогам 2017 года он заработал 4,874 млн рублей, супруга — 4,789 млн рублей. По сравнению с данными за 2016 год, доход Косачева не изменился, а вот заработок супруги вырос почти в два раза — на 2,3 млн рублей.

В собственности Косачева пополам с супругой квартира площадью 146,1 кв метр, жилой дом площадью 451,8 метров, хозяйственная постройка площадью 245,2 кв метра, земельный участок на территориях земель населенных пунктов площадью 2,62 тыс. кв метров. В индивидуальной собственности сенатора — гараж площадью 12,4 кв метра.

В декларации за 2017 год Косачев указал два транспортных средства: практически раритетный автомобиль, выпускавшийся в 60-х годах прошлого века, Volvo P1800 и мотоцикл УРАЛ М62. Отметим, в настоящее время стоимость такого автомобиля может составлять 4,5−5 млн рублей.

Супруга сенатора ездит на Mercedes-Benz E300.

Список собственности марийских сенаторов по сравнению с данными за 2016 год не изменился. Все объекты недвижимости зарегистрированы на территории России.

Напомним, Наталия Дементьева является представитель законодательной власти Марий Эл в Совфеде с октября 2014 года. Срок полномочий истекает в сентябре 2019 года. До назначения в верхнюю палату российского парламента была депутатом Госсобрания Марий Эл.

Константин Косачев до назначения сенатором от исполнительной власти Марий Эл представлял в Совете Федерации Чувашию. Полномочиями члена Совфеда от Марий Эл наделен в сентябре 2015 года после выборов на пост главы республики Леонида Маркелова, который в настоящее время находится в СИЗО. После выборов в 2017 году новый глава Марий Эл Александр Евстифеев также наделил Косачева полномочиями сенатора. Срок истекает в сентябре 2022 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Косачев, как и бывший сенатор от Марий Эл Александр Торшин попали в новый санкционный список США, опубликованный 6 апреля 2018 года. Основанием для внесения в список Минфин США считает то, что Торин и Косачев «являются должностными лицами правительства Российской Федерации».

Косачев, комментируя новый список на своей странице в одной из соцсетей, назвал основание своего попадания под санкции «клоунадой». А сами санкции сенатор назвал «дуболомными».

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