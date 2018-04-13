Париж, 13 апреля, 2018, 20:29 — ИА Регнум. Главнокомандующий «Ливийской национальной армии» Халиф Хафтар проходит лечение в госпитале в Париже, 13 апреля сообщает агентство Reuters.

Magharebia Халиф Хафтар

По информации журналистов, 75-летний Хафтар прибыл во Францию через Иорданию. Причина госпитализации и состояние здоровья «хозяина» восточной Ливии не раскрывается.

Информагентство также сообщает, что в Ливии ожидают возвращения Хафтара к выходным 14—15 апреля.

Напомним, генерал Халиф Хафтар, лидер ЛНА и ключевой союзник правительства в Тобруке, является одной из самых влиятельных фигур в раздираемой гражданской войной Ливии.

В то время как «международно признанное» правительство в Триполи едва держится в столице и нескольких портах на побережье, Хафтар удерживает власть над почти 50% территории Ливии.

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