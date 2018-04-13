Киев, 13 апреля, 2018, 20:40 — ИА Регнум. На Украине многие эксперты и политики считают, что президент Украины Петр Порошенко не сможет победить на предстоящих президентских выборах. Об этом свидетельствует тот факт, что от Порошенко уходят члены его команды, в частности премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Так, депутат, член фракции «Оппозиционный блок» Михаил Добкин прогнозирует, что Порошенко ожидает «печальный конец».

«Сегодня многие люди, которые пришли в большую политику с Петром Алексеевичем Порошенко, уже не хотят иметь к нему никакого отношения. Они понимают, что второй срок ему не светит. Они понимают, что могут стать заложниками его печального конца. Поэтому они хотят потихонечку от него отмежеваться и заводить свои собственные проекты… Один из них — это Владимир Борисович Гройсман, который, в принципе, был за руку приведен Порошенко в большую политику из местной власти. Сегодня он его пытается предать и уйти в свободное плавание, потому что понимает, что вместе с Порошенко ему не выплыть», — сказал Добкин 13 апреля в эфире канала «112 Украина».

При этом экс-премьер Украины Валерий Пустовойтенко считает, что у президента Порошенко после его выступления на форуме безопасности в Киеве «резко упал рейтинг».

«Если только лидер падает, его команда начинает разбегаться, искать более теплое место. Понятно, что в политику Гройсмана привел Петр Порошенко. Если он убегает и хочет создать новую партию, значит, это вообще предательство, потому что с тем, кто тебя привел, нужно идти до конца, каким бы ни был этот конец. Среди наших политиков должны быть порядочность, лояльность и порядок. К сожалению, этого нет», — сказал Пустовойтенко.

Кроме того, стало известно, что 26 марта в швейцарской Женеве состоялась встреча экс-главы администрации президента Украины Бориса Ложкина с бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Об этом говорится в сюжете программы «Схемы» от 12 апреля.

В то же время Коломойский в телефонном комментарии рассказал, что Порошенко больше никогда не станет президентом.

«Конечно, говорили об украинских реалиях, о политике говорили, о перспективах, о том, что Петр Алексеевич больше никогда не будет президентом. Рассказывал, как бегут все от Петра Алексеевича Порошенко, как уже думают, как от него быстрее спрятаться, как бы не остаться на этом корабле и не врезаться в этот айсберг», — сказал Коломойский.

Как сообщалось, по данным опроса, который в марте 2018 года опубликовал Киевский международный институт социологии (КМИС), 24,6% украинцев проголосовали бы за лидера фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко, если выборы проходили бы в конце февраля. Далее в президентском рейтинге — лидер фракции Радикальная партия Олег Ляшко (15,5%), экс-министр обороны Анатолий Гриценко (12,5%). Действующий президент Украины Петр Порошенко занимает лишь четвертое место с 9,8% голосов. Вплотную к нему идет лидер фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко (9,7%).