Нижегородская область, 28 января, 2014, 17:51 — ИА Регнум. В Сеченовский районный суд Нижегородской области поступило сразу 16 исковых заявлений от районного прокурора с требованиями к правительству Нижегородской области признать право собственности на бесхозные сибиреязвенные скотомогильники, включить их в реестр имущества государственной собственности и привести в соответствие с требованиями ветеринарно-санитарных правил.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного суда, свои требования истец обосновывает тем, что прокуратурой района в результате проверки на территории Сеченовского района установлены 16 бесхозных скотомогильников, содержащих споры сибирской язвы, не соответствующих требованиям ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

В связи с бесхозностью объектов не имеется возможности устранения выявленных нарушений.

Данные обстоятельства, по мнению прокурора, представляют угрозу эпидемическому и эпизоотическому благополучию населения и могут повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций.

Определением судьи районного суда 16 исков прокурора объединены в одно производство.