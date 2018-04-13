Нижний Новгород, 13 апреля, 2018, 19:13 — ИА Регнум. Днем 13 апреля в Городецком районе Нижегородской области около ГЭС на Волге откололась льдина с 26 рыбаками. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

Пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области Спасшиеся рыбаки

Сообщение о происшествии поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) в 15:45 мск. К месту происшествия незамедлительно выехали спасатели аварийно-спасательного отряда Городецкого района, а также сотрудники транспортной полиции на судне на воздушной подушке.

Однако до прибытия спасателей рыбаки самостоятельно эвакуировались на берег. Никто не пострадал. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах нижегородского управления МЧС Никита Беляев обратился к рыбакам, при звав их завершить сезон подледного лова.

«Ледовая обстановка на территории Нижегородской области нестабильна, она опасна для жизни. На многих водоемах наблюдаются уже открытые участки воды. Значительно возросла вероятность отрыва льдин. В очередной раз призываю закончить сезон подледного лова рыбы и не подвергать свою жизнь смертельной опасности», — сказал Беляев.

Пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области Ледоход на Волге

ИА REGNUM напоминает, в ноябре 2014 года в Татарии в течение суток дрейфующими на двух льдинах были вынуждены оказаться сразу около 80 рыбаков.

На реке Кама в районе Атабаево спасатели вывезли на берег с помощью судна на воздушной подушке 79 рыбаков с оторвавшейся льдины.

В ходе спасательной операции поступи сигнал о том, что в районе Лаишево откололись еще несколько льдин. На них находились более 100 любителей подледного лова.