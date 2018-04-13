Майкоп, 13 апреля, 2018, 19:04 — ИА Регнум. Делегация Адыгеи приняла участие в Дубайском экономическом форуме для расширения экономического сотрудничества со странами Ближнего Востока. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Республики. Визит состоялся 9−11 апреля, представляли Адыгею на форуме министр экономического развития и торговли Республики Олег Топоров и помощник главы республики по инвестиционной политике Петр Гарнага. Сегодня, 13 апреля, они доложили главе Адыгеи Мурату Кумпилову об итогах поездки.

Фото Алексея Гусева. АиФ-Адыгея Адыгея расширяет сотрудничество на Ближнем Востоке

В частности, по их словам, на форуме обсуждался вопрос организации поставок экологически чистой продукции из Адыгеи в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Свою заинтересованность продемонстрировала трейдерская компания «Аль Фаландж» из Объединенных Арабских Эмиратов — директор этой компании не так давно побывал с рабочим визитом в Адыгее.

Так, обсуждался вариант размещения крупного распределительного центра в качестве резидента на территории Теучежского индустриального парка.

Совладелец «Аль Фаландж» Нассер Аль Сувейди в ходе переговоров на экономическом форуме подтвердил намерения компании инвестировать средства в строительство на территории Адыгеи регионального центра по закупке и экспорту в ОАЭ экологически чистой продукции, в том числе и адыгейского сыра. Поставки пробных партий сыра уже начались.

«Существует обоюдная заинтересованность в реализации этого масштабного проекта. При этом Адыгея может получить уникальный международный статус региона производителя и экспортера экологически чистой сельхозпродукции. Нужно принять все возможные меры, чтобы придать этим планам практическое воплощение», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Кроме того, уверен глава Адыгеи, создание распределительного центра с лабораториями для сертификации продукции по высшим стандартам качества зарубежных стран, а также требованиям халяль, будет способствовать продвижению региональных товаров на международный рынок.

В ходе Дубайского экономического форума был проведен ряд других деловых переговоров с потенциальными партнерами, обсуждены возможности привлечения в республику иностранных инвестиций, в частности, из стран Ближнего Востока и Аравийского полуострова.