Уфа, 13 апреля, 2018, 18:47 — ИА Регнум. По факту обнаружения тел в колодце на территории ресторанного комплекса «Пристань» в Уфе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Как сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Башкирии, четверо были найдены погибшими, двое — госпитализированы с признаками отравления, один из них скончался по дороге в больницу.

Пресс-служба управления МЧС по Башкирии Колодец

По предварительной версии, один из рабочих ресторана днем 13 апреля 2018 года стал спускаться в колодец, чтобы включить воду, и потерял сознание. Коллеги пытались ему помочь, но также потеряли сознание.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего: устанавливаются личности погибших и пострадавшего. Назначаются судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти людей, а также иные экспертные исследования.

ИА REGNUM напоминает, тела рабочих были обнаружены днем 13 апреля. По предварительной версии, все они отравились неустановленным газом, скопившимся в колодце.