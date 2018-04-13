Нью-Йорк, США, 13 апреля, 2018, 18:10 — ИА Регнум. Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что западные кураторы отдали приказ главарям сирийских боевиков начать широкомасштабное наступление в случае массированного удара по Сирийской Арабской Республике. Такое заявление Небензя сделал сегодня, 13 апреля, на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии.

Freedom House Сирийские боевики

«Кто выиграет от возможного удара по сирийским военным, несущим основное бремя борьбы с террористами и добившимся серьёзных побед в этом отношении? Нам точно известно, что главарям сирийских вооружённых группировок отданы приказы начать наступление после возможной силовой акции. Неужели очередной виток хаоса развивается только ради этого?» — сказал Небензя.

Постпред подчеркнул, что США явно раскручивают военный сценарий в Сирии, чего нельзя допустить, так как это приведет к самым серьезным последствиям для международного мира и безопасности.

«Такое развитие событий чревато тяжёлыми последствиями для глобальной безопасности… За развитие событий по неблагоприятному сценарию придётся отвечать, как и за предыдущие интервенции», — подчеркнул Небензя.

Напомним, Запад продолжает настаивать на том, что в сирийском городе Дума, что в Восточной Гуте, сирийские правительственные силы якобы произвели химическую атаку, в результате которой погибли мирные жители.

Сейчас уже доподлинно известно, что никакой атаки на самом деле не было.