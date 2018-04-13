Москва, 13 апреля, 2018, 18:10 — ИА Регнум. Законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств» состоит из трех блоков, считает первый зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Владимир Гутенев. Об этом он заявил 13 апреля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя соответствующий документ.

Лекарства и деньги

«Первый блок — это различные товары, например табачная продукция, алкоголь или продукты питания, — пояснил Гутенев. — Второй блок — это сотрудничество в очень чувствительных для американцев отраслях: атом, космос и ракетное строительство. Не мы покупаем у американцев ракетные двигатели первой ступени. Они покупают у нас. Не мы покупаем для «боингов» титановую продукцию».

Кроме того, он напомнил, что российские ответные меры затронут не только США, но и их сателлитов из стран Западной Европы, которые имеют гораздо больший объём товарооборота с Россией, чем Америка.

«Третий блок — это то, что касается различных компаний (с американским участием — прим. ИА REGNUM ), которые занимаются на территории нашей страны консалтинговыми услугами и аудитом», — сказал Гутенев.

Вместе с тем он подчеркнул, что законопроект не предусматривает тотального отказа от приобретения импортных товаров.

«В этом законопроекте очень чётко на примере лекарственных средств показано, что, если у нас не производится данный конкурентный препарат и мы не можем взять его в третьих странах, то мы на этот препарат санкции распространять не будем, — сказал Гутенев. — Иными словами, санкции не нанесут ущерба потребителю».

Также депутат отметил, что благодаря нормам этого законопроекта РФ сможет быстрее проводить импортозамещение, а в тех сферах, где по ряду причин этого сделать не удастся, фокус потребления будет смещаться с Западной Европы в сторону других поставщиков.

Напомним, что, как заявил 13 апреля вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, для принятия закона об ответных мерах на санкции США российский парламент может собраться на внеочередное заседание уже в апреле.

При этом, согласно графику работы нижней палаты парламента, ближайшее заседание намечено на 8 мая.

Отметим также, что, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не ознакомились внимательно с сутью предлагаемого набора ответных мер, на это потребуется определенное время.

«Но в любом случае, конечно же, можно с уверенностью предположить, что любые меры, которые будут приниматься, не будут в ущерб российским национальным интересам», — добавил пресс-секретарь.