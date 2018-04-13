Калуга, 13 апреля, 2018, 15:55 — ИА Регнум. В Калуге стартовал восьмой турнир по волейболу среди юношеских команд, посвященный памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Организатором соревнований выступило УМВД России по Калужской области.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге прошел турнир по волейболу памяти сотрудников внутренних дел

В этом году в турнире приняли участие команды из 12 городов России: Зеленограда, Санкт-Петербурга, Тулы, Вологды, Липецка, Казани и др.

Посетили турнир глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, заместитель губернатора Калужской области Руслан Смоленский и исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Разумовский.

«Низкий поклон близким и родственникам, матерям, сыновья которых погибли при исполнении служебных обязанностей. Здесь они чувствуют поддержку общества, которое не только помнит бессмертный подвиг их сыновей, но и переживает вместе с ними невосполнимую утрату, — обратился к собравшимся глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — Турнир имеет большое значение для воспитания будущих защитников Отечества, очень приятно, что для его проведения была выбрана наша площадка, новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный».

Глава городского самоуправления Калуги пожелал участникам турнира честной, бескомпромиссной борьбы, удачи и спортивного азарта.