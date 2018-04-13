Чебоксары, 13 апреля, 2018, 17:38 — ИА Регнум. «Космическое» 12 апреля в Чувашии, которая считается родиной трёх космонавтов, объединило сразу несколько событий. Помимо мероприятий в честь Дня космонавтики, которые прошли по традиционным сценариям, в Чебоксарах состоялась «Ночь архивов». В частности, в государственном архиве современной истории Чувашии соединили две темы — историю тимуровского движения, которое в республике насчитывало на этапе становления свыше 26 тыс. юных добровольцев, а также День космонавтики, выставив документы из личного фонда космонавта №3 Андрияна Николаева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Фотография с автографом космонавта

ИА REGNUM Выпуск газеты «Правда», 1962 год

«Ночь архивов» уникальна тем, что гости могут побывать в архивохранилище, доступ в которое для рядовых посетителей закрыт остальные 364 дня. В этом году, помимо обзорной экскурсии, были представлены архивные фотографии, на которых запечатлена жизнь и деятельность космонавта №3, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева. Эти документы — из личного фонда легендарного земляка, они были переданы его родственниками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чувашия считается родиной космонавта №3, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева, героев России Николая Бударина и Мусы Манарова. В 2018 году исполнилось 56 лет со дня полета в космос Николаева, который 11 августа 1962 года совершил первый в истории космонавтики длительный полет продолжительностью трое суток 22 часа и 22 минуты.

ИА REGNUM Космонавты

Отметим, что всего в архиве современной истории хранятся 68 фондов личного происхождения — к примеру, секретаря Чувашского обкома Сергея Петрова, заслуженных художников России Аркадия и Людмилы Акцыновых, заслуженного художника Чувашии по вышивке Екатерины Ефремовой, объединенный личный фонд ветеранов Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.

Документы личного происхождения передают, как правило, родные и близкие известных людей, не остаются в стороне историки и краеведы. Поэтому архивисты инициировали акцию «День дарения», совместив её с «Ночью архивов». И первым к ней присоединился краевед Владимир Григорьев, который передал свой личный архив — к примеру, документы по сельскому хозяйству и по истории сельсоветов, школ, колхозов Комсомольского района, фотографии, а также документы военно-патриотического характера. Ольга Мотрина передала в дар документы своего отца Рево Лазаревича Громова — деятеля народного хозяйства, партийного и политического деятеля. Краевед, представитель чувашской диаспоры в Ульяновске Николай Казаков преподнес в дар свои труды и публикации, биографические сведения и грамоты. Надежда Морозова и Анатолий Сайкин передали личные архивы своих отцов — участника Великой Отечественной войны Нила Гавриловича Морозова и профессора, бывшего ректора Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова Семена Федоровича Сайкина.

ИА REGNUM Андриян Николаев: будни и праздники

Отметим, что архив современной истории является вторым по величине в Чувашии. Это единственное архивное учреждение, специализирующееся на сборе, хранении, научном использовании документов по общественно-политической жизни республики ХХ века. В настоящее время здесь хранится более 4 тыс. фондов, свыше 800 тыс. дел за 1918−2016 годы. В настоящее время сюда постоянно поступают документы ликвидированных и действующих государственных учреждений, общественных организаций, политических партий и движений, личные фонды граждан.

ИА REGNUM Заветы тимуровцев

ИА REGNUM Фотоальбом тимуровского отряда

Кроме того, в рамках «Ночи архивов» были представлены документы, посвящённые тимуровцам и развитию тимуровского движения в Чувашии — в честь Года добровольца, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В стране это движение родилось в 1940 году — после того, как была опубликована повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». В годы войны оно продолжило развитие: в Чувашии, к примеру, летом 1942 года насчитывалось более 1 тыс. отрядов, объединивших свыше 26 тыс. школьников и 32 тыс. учителей. Тимуровцы помогали, к примеру, пилить дрова, готовить обед, перекапывали огороды, носили воду. Но и не только: они устраивали концерты для раненых, которые называли их «разносчиками радости». С 1980 года тимуровское движение идёт на спад, в 1991 году прекращает свою деятельность в связи с отменой пионерского движения. В середине 1990-х годов в некоторых школах Чувашии стали возрождаться тимуровские отряды и добровольчество. По данным минобразования, в республике в настоящее время действуют 1600 добровольческих команд, в которые входят более 47 тысяч волонтёров.