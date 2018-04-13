Москва, 13 апреля, 2018, 17:56 — ИА Регнум. Законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств» — это совершенно справедливый, но запаздывающий ответ, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 13 апреля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Флаг США

«Я внимательно следил за заявлениями высоких американских должностных лиц, и было совершенно ясно, что весь их тон говорил о том, что будут санкции и ещё санкции», — сказал Кургинян.

При этом внесённый в Госдуму РФ законопроект, по мнению Кургиняна, ответ совершенно справедливый, но запаздывающий.

«Это очень серьёзный закон, — сказал Сергей Кургинян. — Там не только фигурирует Америка как таковая, но и крупнейшие фирмы, с которыми у нас были эксклюзивные отношения. Там сказано, кто будет допущен к приватизации, а кто нет. Там полностью развязаны руки для очень далеко идущих действий — это точно. Американцы считали нас своим привилегированным сателлитом. Они воспринимают всё, что мы делаем, как восстание сателлита против них. Их это беспокоит — они упускают Россию, и для них это страшный проигрыш».

Напомним, что, как заявил 13 апреля вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, детальной проработкой ответных мер на санкции США займётся правительство, в то время как депутаты предоставят ему для этого соответствующий инструмент.

«Но, так или иначе, это будет единодушный, продуманный и адекватный ответ. Мы слишком долго терпели, возмущались и, по большому счету, ничего не предпринимали в ответ на агрессивные выпады в наш адрес», — сказал Толстой.