Калуга, 13 апреля, 2018, 17:08 — ИА Регнум. В центре развития творчества детей и юношества «Созвездие» Калуги 12 апреля прошла церемония награждения победителей 21-го конкурса-фестиваля «Лучики надежды». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в конкурсе приняли участие 2680 детей. За восемь конкурсных дней участники представили 389 номеров в семи номинациях, конкурсные выступления продолжались более 30 часов. В фестивале приняли участие все калужские школы и учреждения дополнительного образования.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге наградили победителей конкурса «Лучики надежды»

Завершился конкурс гала-концертом, на котором были награждены победители и лауреаты. В честь Дня космонавтики гала-концерт проводился в космической тематике, 110 дипломов получили победители конкурса, всего награды получило около 500 детей.

Поздравил и наградил победителей глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, поддерживающий фестиваль вот уже 21 год.

«Этот замечательный конкурс зарождался на моих глазах, я хорошо помню самый первый фестиваль,— обратился к участникам Александр Иванов. — С каждым годом «Лучики надежды» набирают обороты, растёт количество участников, и это радует. Может именно здесь, на этой сцене рождаются юные таланты, которые со временем станут настоящими звёздами и гордостью нашего города. Я от всей души поздравляю вас и желаю вам благополучия и творческих успехов!».

В тот же день, в центре развития детей и творчества «Созвездие» состоялись традиционные техноигры, посвященные Дню космонавтики. В них принимали участие учащиеся радиоклуба «Робототехник». Проводились соревнования роботов, сделанных самими ребятами, также учащиеся защищали проекты будущих космических аппаратов.