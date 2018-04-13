Москва, 13 апреля, 2018, 19:44 — ИА Регнум. На базе павильона «Космос» на ВДНХ 13 апреля заработал центр «Космонавтика и авиация», крупнейший космический музей современной России и мира. Это совместный проект правительства Москвы, Выставки достижений народного хозяйства, Роскосмоса и предприятий ракетно-космической и авиастроительной отраслей страны. Общая площадь космического центра занимает 28 тыс. кв. метров, он включает в себя музей, образовательный кластер и зоны отдыха. В первый день работы музея внутри «Космоса» образовалась огромная очередь желающих попасть внутрь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Посетителей на входе встречает космонавт

Дарья Антонова ИА REGNUM Павильон «Космос» на ВДНХ

Дарья Антонова ИА REGNUM Обновленный павильон «Космос» на ВДНХ

Дарья Антонова ИА REGNUM Турникеты на входе

Основную экспозицию «Космонавтики и авиации» составляют уникальные образцы космической техники и документы, которые ранее не выставлялись. Среди них более 120 экспонатов предприятий военно-промышленного комплекса, свыше 2 тыс. архивных документов, фото‑ и видеоматериалов, а также более 50 экспонатов, созданных специально для центра. Один из ключевых объектов выставки — макет первого искусственного спутника Земли «Спутник-1», который был запущен 4 октября 1957 года. Также особое внимание посетителей привлекает капсула Юрия Гагарина — спускаемый космический аппарат «Восток-1», на котором 12 апреля 1961 года первый космонавт совершил полный оборот вокруг Земли по орбите и приземлился в районе деревни Смеловка Саратовской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спускаемый аппарат космического корабля «Восток-1»

Дарья Антонова ИА REGNUM Спускаемая капсула

Дарья Антонова ИА REGNUM Спутники

Дарья Антонова ИА REGNUM Павильон «Космос»

Ожидается, что ежедневно павильон смогут посещать до 20 тыс. москвичей и гостей столицы, а одновременно находиться внутри комплекса до 2,5 тыс. человек. Кроме того, музей должен стать местом проведения конференций и площадкой для встреч учёных, представителей космической отрасли и бизнесменов. Экспозиция центра разделена на три зоны — «КБ-1. Космический бульвар», «КБ-2. Конструкторское бюро» и «КБ-3. Космодром будущего».

Дарья Антонова ИА REGNUM Глобус

Дарья Антонова ИА REGNUM Купол павильона «Космос»

Дарья Антонова ИА REGNUM Ракеты-носители

Дарья Антонова ИА REGNUM Скафандры

Напомним, реконструкция павильона «Космос» началась в 2014 году — спустя почти полвека после открытия. Специалистам удалось сократить срок восстановительных работ до одного года двух месяцев, число строителей, которые трудились на объекте, достигало 1,4 тыс. человек в смену. В павильоне демонтировали и заменили металлоконструкции кровли эллинга и купола, установили витражи купольной части и входной зоны, облицевали колонны цветным мрамором, отреставрировали скульптурную группу на крыше. Под куполом установили золотую люстру диаметром 4,2 метра в виде звезды — копию той, что украшала Троицкую башню Кремля в 1935—1937 годах.

13, 14 и 15 апреля в 20:30 и 21:30 на фасаде павильона «Космос» покажут театральное аудиовизуальное шоу о значимых моментах в истории космонавтики. Первая часть будет посвящена полёту Юрия Гагарина и выходу в открытый космос Алексея Леонова. Вторая часть расскажет о знаменитых конструкторах Константине Циолковском и Сергее Королеве.

Дарья Антонова ИА REGNUM С роботом можно пообщаться

Дарья Антонова ИА REGNUM Орбитальная станция «Мир»

Дарья Антонова ИА REGNUM Интерактивная доска

Дарья Антонова ИА REGNUM Павильон «Космос» на ВДНХ

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, церемонию открытия павильона «Космос» посетил президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Также в торжествах приняли участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Павильон «Космос» на ВДНХ

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