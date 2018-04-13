На ВДНХ открылся крупнейший космический центр «Космонавтика и авиация»
Москва, 13 апреля, 2018, 19:44 — ИА Регнум. На базе павильона «Космос» на ВДНХ 13 апреля заработал центр «Космонавтика и авиация», крупнейший космический музей современной России и мира. Это совместный проект правительства Москвы, Выставки достижений народного хозяйства, Роскосмоса и предприятий ракетно-космической и авиастроительной отраслей страны. Общая площадь космического центра занимает 28 тыс. кв. метров, он включает в себя музей, образовательный кластер и зоны отдыха. В первый день работы музея внутри «Космоса» образовалась огромная очередь желающих попасть внутрь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Основную экспозицию «Космонавтики и авиации» составляют уникальные образцы космической техники и документы, которые ранее не выставлялись. Среди них более 120 экспонатов предприятий военно-промышленного комплекса, свыше 2 тыс. архивных документов, фото‑ и видеоматериалов, а также более 50 экспонатов, созданных специально для центра. Один из ключевых объектов выставки — макет первого искусственного спутника Земли «Спутник-1», который был запущен 4 октября 1957 года. Также особое внимание посетителей привлекает капсула Юрия Гагарина — спускаемый космический аппарат «Восток-1», на котором 12 апреля 1961 года первый космонавт совершил полный оборот вокруг Земли по орбите и приземлился в районе деревни Смеловка Саратовской области.
Ожидается, что ежедневно павильон смогут посещать до 20 тыс. москвичей и гостей столицы, а одновременно находиться внутри комплекса до 2,5 тыс. человек. Кроме того, музей должен стать местом проведения конференций и площадкой для встреч учёных, представителей космической отрасли и бизнесменов. Экспозиция центра разделена на три зоны — «КБ-1. Космический бульвар», «КБ-2. Конструкторское бюро» и «КБ-3. Космодром будущего».
Напомним, реконструкция павильона «Космос» началась в 2014 году — спустя почти полвека после открытия. Специалистам удалось сократить срок восстановительных работ до одного года двух месяцев, число строителей, которые трудились на объекте, достигало 1,4 тыс. человек в смену. В павильоне демонтировали и заменили металлоконструкции кровли эллинга и купола, установили витражи купольной части и входной зоны, облицевали колонны цветным мрамором, отреставрировали скульптурную группу на крыше. Под куполом установили золотую люстру диаметром 4,2 метра в виде звезды — копию той, что украшала Троицкую башню Кремля в 1935—1937 годах.
13, 14 и 15 апреля в 20:30 и 21:30 на фасаде павильона «Космос» покажут театральное аудиовизуальное шоу о значимых моментах в истории космонавтики. Первая часть будет посвящена полёту Юрия Гагарина и выходу в открытый космос Алексея Леонова. Вторая часть расскажет о знаменитых конструкторах Константине Циолковском и Сергее Королеве.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, церемонию открытия павильона «Космос» посетил президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Также в торжествах приняли участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров.
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