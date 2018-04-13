Киев, 13 апреля, 2018, 17:10 — ИА Регнум. По состоянию на вечер 13 апреля президент Украины Петр Порошенко пока еще не внес в Верховную раду проект закона о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

О таком намерении глава Украины заявил накануне:

«Я внесу в украинский парламент проект закона о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений… в которых действие договора несовместимо с национальными интересами государства и реализацией нашего украинского права на самооборону», — отметил Порошенко.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе позже признала, что «отменить отдельные положения настоящего договора будет непросто».

«Это должен быть очень взвешенный и очень конкретизированный анализ всех конкретных статей (…) соглашения», — сказала вице-премьер Украины.

К вопросу о полуразрыве договора о дружбе и сотрудничестве с РФ: украинская власть нашла священный грааль юриспруденции, — иронизирует политолог и общественный деятель Олег Бабанин.

Он предлагает Киеву в этом контексте частично денонсировать договор о сотрудничестве с МВФ.

«(Денонсировать) в той части, где речь идет о возврате кредитов… Жаль, что нельзя применить эту находку к договору о ЗСТ с ЕС — там почти все пункты невыгодны для Украины», — отмечает Бабанин.

Дипломат, эксперт по международному и европейскому праву Вадим Трюхан подчеркивает в комментарии изданию «Гордон», что частичная денонсация договора о дружбе с РФ невозможна — его можно либо полностью продлить, либо разорвать, причем определиться нужно сейчас.

«Договор о дружбе с РФ заключался на 10 лет с возможностью продления на такой же срок. И, согласно положениям этого договора, он продлевается автоматически, если за шесть месяцев до его окончания ни одна из сторон не заявляла о намерении провести денонсацию. 1 октября этого года наступает дедлайн. И до этой даты Украина должна определиться со своей позицией. Причем частичная денонсация договора о дружбе с РФ невозможна. Его можно либо полностью продлить, либо разорвать. Если у президента есть политическая воля, он должен принять решение о денонсации договора», — отметил Трюхан.

Вместе с тем, по мнению дипломата, де-факто договор о дружбе с Россией и так давно не действует.

ИА REGNUM напоминает, что в марте глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что договор о дружбе с Россией можно «приостановить».

"Это возможно по Венской конвенции о праве международных договоров. Причем мы можем приостановить весь договор или ряд статей. Вторая опция — это его полное прекращение, что означает денонсацию или прекращение действия нескольких статей», — отмечал тогда глава украинского внешнеполитического ведомства.