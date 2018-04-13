Москва, 13 апреля, 2018, 16:49 — ИА Регнум. В Волгоградской области удалось предотвратить наводнение в станице Алексеевская Алексеевского района. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава региона Андрей Бочаров. Встреча прошла 13 апреля, сообщила пресс-служба Кремля. Главной темой ее стал паводок, из-за которого сейчас подтоплен 21 населенный пункт Волгоградской области.

Николай Богданов-Бельский. Весенний паводок

По словам Андрея Бочарова, критическая ситуация сложилась в станице Алексеевская, которую фактически огораживает дамба в 1,7 км. Из-за изменения направления ветра и его усиления до 20 метров в секунду населенный пункт чуть было не ушел под воду. Спасали станицу сотрудники МЧС совместно с жителями. По словам губернатора, такого наводнения не было с 1964 года.

«В 1964 году, тогда 80% населенного пункта ушло под воду. Надо на самом деле отметить такую скоординированную работу, помощь людей, жителей, которые непосредственно принимают участие, казаков, сотрудников правоохранительных органов, нам удалось это сделать», — сказал Андрей Бочаров.

Напомним, что ранее Андрей Бочаров поручил оценить гидротехнического сооружения станицы и сформировать предложения по его укреплению, чтобы не допустить негативных последствий от паводка в будущем.

Во время беседы с президентом губернатор также отметил, что паводковая ситуация сейчас стабилизировалась, но в регионе всё равно действует режим ЧС. Сейчас подтопленным остается 21 населенный пункт.

«В настоящее время из 12 муниципальных образований, которые были подвержены паводку, вода осталась в шести муниципальных образованиях. Из 81 населенного пункта вода остается в настоящее время в 21 населенном пункте», — уточнил глава области.

Владимир Путин отметил, что сейчас особое внимание нужно уделить адресной помощи людям.

«Нужно посмотреть на инфраструктуру, что сделать по восстановлению инфраструктуры и адресной помощи людям», — сказал президент.

ИА REGNUM напоминает, что 4 апреля в Волгоградской области из-за паводка был введен режим чрезвычайной ситуации.

В области было развернуто 11 пунктов временного пребывания пострадавших. Сейчас в них находятся 27 человек.

По данным на 11 апреля, в регионе 259 семей, чьи дома пострадали от воды, уже получили матпомощь. Обследование домов сейчас продолжается.