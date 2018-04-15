Тбилиси, 16 апреля, 2018, 02:15 — ИА Регнум.

И маленький камешек может сдвинуть лавину. Небольшая, казалось бы, проблема, связанная с голосованием грузинских депутатов по кандидатуре члена попечительского совета Общественного телевидения, выявила наличие серьезных проблем в правящей партии «Грузинская мечта». Чем чреват раскол в партийных рядах на фоне углубляющихся проблем простых жителей, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Ирина Инашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Формальный повод, разделивший голосовавших в грузинском парламенте, выплеснул новые конфликты и породил в обществе рассуждение на тему распадающейся «Грузинской мечты». Из-за границы эти слухи поддерживает и бывший президент Михаил Саакашвили, в своих обращениях в соцсетях регулярно обещающий вернуться и, вероятно, со всеми недругами разобраться. Пока же члены партии разбираются друг с другом, процессы в самой Грузии вызывают тревогу у граждан страны.

Укрепление национальной валюты, как ни странно, не принесло финансового облегчения, ведь цены на продовольствие и предметы первой необходимости резко обогнали укрепившийся лари, а система здравоохранения деградирует из-за недофинансирования. Так удачное ли время выбрали грузинские депутаты для разжигания внутрипартийного конфликта? Или это такой хитрый ход, позволяющий отвлечь население, разделив его на болельщиков той или иной политической команды?

Читайте подробности: Грузия: «Ажиотаж» продолжается

Обратите также внимание на другие статьи Ирины Инашвили о политике и экономике Грузии.