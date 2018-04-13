Ярославль, 13 апреля, 2018, 16:41 — ИА Регнум. Кто виноват в отравлении трех учеников младших классов ярославской школы № 43 — выяснить не удалось. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ярославской области.

Wikimedia Commons Сальмонелла

30 марта в период весенних школьных каникул за медицинской помощью в детские поликлиники города обратились трое учащихся начального звена школы №43. Двое заболевших были госпитализированы. По данным медицинских организаций, заболевшим поставлен диагноз: «сальмонеллез».

Интересно, что последний учебный день в школе был 29 марта, а инкубационный период при таком заболевании длится от нескольких часов до несколько дней. Поэтому, несмотря на то, что формально дети обратились за помощью уже на каникулах, исключать школу из потенциально виноватых нельзя.

Ростпотребнадзор информацию о вспышке инфекции получил 3 апреля, сотрудники вышли на проверку в школу, но очагов инфекции там не нашли.

«В связи полученной информацией о заболевании учащихся управлением Роспотребнадзора по Ярославской области 03.04.2018 года было дано предписание директору школы по организации и проведению профилактических мероприятий. В период с 03.04.2018 г. по 07.04.2018 года во всех помещениях школы проведена заключительная дезинфекция, генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств» , — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области Татьяна Аверкиева.

В этот же день специалисты проверили ООО «Комбинат социального питания, который занимается поставкой горячего питания в эту школу, но ничего там не обнаружили.

«Это не означает, что источника заразы там не было. Просто прошло много времени и он мог быть уже устранен», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в ярославском Роспотребнадзоре.

Заместитель директора ООО «Комбинат социального питания» Наталья Яблокова, которая курирует питание в школах Кировского и Ленинского района, сказала, что школа № 43 и их учреждение прошли проверки после отравления и ничего подозрительного обнаружено не было.

На сегодняшний день школа № 43 работает в обычном режиме, в том числе начальные классы.

Между тем ярославцы сообщают, что вспышка сальмонеллеза была и в школе №49. Однако руководство учебного заведения это отрицает.