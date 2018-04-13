Тверь, 13 апреля, 2018, 16:33 — ИА Регнум. В Твери увековечили память народного артиста СССР, композитора, хорового дирижёра, автора музыки гимна СССР и России Александра Александрова — 13 апреля отмечается 135-летие со дня его рождения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области В Твери увековечили память композитора Александра Александрова

В память об Александрове, который на протяжении 12 лет был регентом архиерейского хора Спасо-Преображенского собора, на доме по улице Ивана Седых, 2, сегодня, 13 апреля, открыли мемориальную доску.

От имени губернатора Игоря Рудени участников торжественной церемонии приветствовал заместитель председателя правительства Тверской области Андрей Белоцерковский.

«Александр Александров очень много внёс в музыкальную культуру России в целом и Твери в частности. Именно здесь он сформировался как мастер. Очень символично, что сейчас идёт воссоздание Спасо-Преображенского собора. 2018-й — знаковый год для Тверской области, это год 700-летия подвига основателя собора, святого благоверного князя Михаила Тверского», — отметил Андрей Белоцерковский.

Праправнук Александрова, оперный певец Олег Александров, который стал почетным гостем мероприятия в Твери, отметил, что восстановление Спасо-Преображенского собора является знаковым событием.

«Люди помнят и любят Александра Александрова. Он создал символ нашей Победы — песню «Священная война», символ нашей страны — гимн», — сказал Олег Александров.

В ходе торжественного открытия мемориальной доски Александру Александрову перед собравшимися выступил мужской хор Валаамского монастыря, который в настоящее время находится с гастролями в Твери.

Александр Александров жил и работал в Твери с 1906 по 1918 год. Под его руководством хор Спасо-Преображенского собора за короткое время стал лучшим на тверской земле.

Сегодня собор восстанавливается при активной поддержке губернатора Игоря Рудени. Завершить основные работы планируется к декабрю этого года, когда в Твери отметят знаковую дату —700-летие подвига Михаила Тверского. Ожидается, что событие привлечёт в регион большое количество почётных гостей, паломников, туристов.