Иркутск, 16 апреля, 2018, 01:32 — ИА Регнум. Как связана разрекламированная охота на байкальскую нерпу с наплывом китайских туристов, постепенно «оккупирующих» прибайкальскую территорию, рассказывает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Софья Бунтовская ИА REGNUM Листовки китайских турфирм уже вовсю рекламирует то, что можно урвать и увезти с Байкала. В том числе — жир нерпы

Аргументы, выдвигавшиеся сторонниками разрешения охоты на байкальскую нерпу, под давлением ученых и общественных активистов признаны несостоятельными. Минсельхоз РФ пошел на попятную, отменив свое решение. Но остаются вопросы, связанные с продолжающимся наступлением на Байкал нещадно эксплуатирующих природу туристов, особенно с массовым наплывом любителей природы из Китая. Мало того что китайские посетители оставляют за собой горы мусора, а организаторы туров пользуются сомнительными схемами в обеспечении своего бизнеса.

Как оказалось, тюлений вопрос также попадает в эту обойму претензий. И доказательство тому — распространяющиеся рекламные буклеты на китайском языке, где среди «даров байкальской природы» бесстыдно указаны мясо и жир байкальской нерпы.

«Как отношусь к снятию запрета на промысловую добычу байкальской нерпы? Крайне отрицательно. Экологические и экономические доводы, которыми обосновывается этот шаг, на мой взгляд, поверхностны и несерьезны», — заявил иркутский учёный-зоолог, известный зоозащитник Виталий Рябцев.

Так не пора ли принимать более жесткие меры к тем, кто готов разбазаривать родную природу по сходной цене?

Читайте подробности: Байкал. Убийство тюленей хотят разрешить в угоду миллиону китайцев?

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