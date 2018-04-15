Всё для вас: Россия жертвует самым ценным ради китайских туристов
Иркутск, 16 апреля, 2018, 01:32 — ИА Регнум. Как связана разрекламированная охота на байкальскую нерпу с наплывом китайских туристов, постепенно «оккупирующих» прибайкальскую территорию, рассказывает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.
Аргументы, выдвигавшиеся сторонниками разрешения охоты на байкальскую нерпу, под давлением ученых и общественных активистов признаны несостоятельными. Минсельхоз РФ пошел на попятную, отменив свое решение. Но остаются вопросы, связанные с продолжающимся наступлением на Байкал нещадно эксплуатирующих природу туристов, особенно с массовым наплывом любителей природы из Китая. Мало того что китайские посетители оставляют за собой горы мусора, а организаторы туров пользуются сомнительными схемами в обеспечении своего бизнеса.
Как оказалось, тюлений вопрос также попадает в эту обойму претензий. И доказательство тому — распространяющиеся рекламные буклеты на китайском языке, где среди «даров байкальской природы» бесстыдно указаны мясо и жир байкальской нерпы.
«Как отношусь к снятию запрета на промысловую добычу байкальской нерпы? Крайне отрицательно. Экологические и экономические доводы, которыми обосновывается этот шаг, на мой взгляд, поверхностны и несерьезны», — заявил иркутский учёный-зоолог, известный зоозащитник Виталий Рябцев.
Так не пора ли принимать более жесткие меры к тем, кто готов разбазаривать родную природу по сходной цене?
Читайте подробности: Байкал. Убийство тюленей хотят разрешить в угоду миллиону китайцев?
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