Пекин, 14 апреля, 2018, 17:33 — ИА Регнум. Выступление китайского лидера Си Цзиньпина на Боаоском форуме, который иногда называют «азиатским Давосом», позволяет лучше понять стратегию и методы КНР на пути в будущее. Но можно ли понять страну, если не вслушиваться в идеологический посыл ее лидера? О том, как Китай достигает успехов, взяв на вооружение социализм с китайской спецификой, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

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«Мы призываем народы всех стран общими усилиями строить сообщество единой судьбы человечества, — было подчеркнуто в докладе на октябрьском съезде КПК, — создавать чистый и прекрасный мир, где царит долгосрочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и инклюзивность», — заявил в своем выступлении Си Цзиньпин.

В оценке действий Китая во внутренней и международной политике вряд ли поможет стандартный подход измерения всего и вся методом соотнесения с глобализаторской парадигмой. Мол, всякий успех есть только и исключительно прибыль и ничего больше. Китай, руководимый Коммунистической партией, вполне серьезно рассматривает восстановление мировой социалистической системы в качестве стратегической задачи. Все остальное, включая экономические успехи, лишь подспорье на этом пути. Тех же, для кого антисоветизм застит здравую оценку приближающегося китайского мирового лидерства, готовят своим странам крайне сложное будущее.

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