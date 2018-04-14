Париж, 14 апреля, 2018, 09:31 — ИА Регнум. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости восстановить связь между государством и церковью вызвало комментарии со стороны как католиков, так и политиков. Что стало причиной такого высказывания и для чего стране, уже давно отвернувшейся от церкви, может понадобиться вера, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Французские СМИ в своих комментариях называют обращение Макрона к католическим епископам беспрецедентным. Тем не менее, ведущее католическое издание La Croix обращает внимание на то, что с момента прихода к власти президент Макрон стремится построить новые отношения с Католической Церковью. Зачем ему это, ведь Франция в смысле общественном загоняет католицизм на территорию храмов, а в обществе священника в облачении увидеть крайне сложно.

Возможной причиной может быть желание части французских политиков участвовать в ближневосточном конфликте в качестве «благородных защитников веры», а не империалистических хищников. Ведь католики Ближнего Востока, подобно епископу Абу Хазену, апостольскому викарию Алеппо, напрямую заявляют, что исламский экстремизм не был бы возможен без поддержки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ему подобных со стороны Запада.

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