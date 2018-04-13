Ереван, 13 апреля, 2018, 16:12 — ИА Регнум. Сегодня, 13 апреля, на площади Свободы в Ереване пройдет митинг против премьерства экс-президента Армении Сержа Саргсяна. Оппозиционеры обещают, что это будет круглосуточный четырехдневный митинг, который продлится до 17 апреля, когда в парламенте будет решаться вопрос о новом премьер-министре.

president.am Серж Саргсян и Карен Карапетян

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, инициатива «Мой шаг», возглавляемая депутатом парламента, руководителем фракции «Елк» Николом Пашиняном, сегодня завершила двухнедельный пеший поход по городам и селам Армении. Оппозиционеры обещают ряд акций гражданского неповиновения, нацеленных на то, чтобы не допустить продолжение власти Сержа Саргсяна.

«Любое действие полиции и вообще любое действие властей вызовут контрдействие. Полагаю, мы увидим это завтра», — сакзал Никол Пашинян в эфире «Азатутюн ТВ».

Комментируя предупреждение полиции о том, что проведение митингов не должно приводит к несоразмерному ограничению прав других людей и общества, Никол Пашинян напомнил правоохранителям, что «пока митинг носит мирный характер, полиция должна содействовать в его проведении». «Я надеюсь, что полиция будет содействовать нашим мирным акциям гражданского неповиновения в порядке, установленном законом», — отметил лидер партии «Гражданский договор».

Ранее Пашинян призывал активистов окружить здание парламента, а также блокировать передвижение депутатов в день голосования по кандидатуре премьер-министра, чтобы физически они не смогли проголосовать за кандидатуру Сержа Саргсяна.

Читайте также: В Армении расставили точки над «i»: Карапетян будет «обслуживать Саргсяна»

Пашинян также прокомментировал утверждения представителей правящей Республиканской партии Армении о том, что это нарушение их прав.

«Нет абсолютного права, как это любят говорить власть предержащие», — заявил он, отметив, что таким образом граждане могут не допустить, чтобы депутаты воспользовались своим мандатом «своевольно».

На просьбу прокомментировать заявления представителей РПА о том, что обещание Сержа Саргсяна, данное в 2014 году до внесения изменений в Конституцию, о том, что он не будет претендовать на пост премьер-министра, утратило силу, поскольку «он ставит государственный интерес выше личных амбиций», Пашинян ответил так: «Это Серж Саргсян утратил силу, и мы постараемся это оформить политически».

Пашинян отметил, что, несмотря на разрешение мэрии проводить митинг только до 23:00, они планируют остаться на площади на ночь.

«Несмотря на то, что в Ереване находится мой дом, моя семья, после 14 дней похода я не планирую идти домой. Буду оставаться на площади до какого-либо разрешения ситуации», — заявил Никол Пашинян.