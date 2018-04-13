Ярославль, 13 апреля, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля, которая отказала в проведении митинга против ввоза московского мусора под предлогом того, что место уже занято официальным мероприятием, рискует попасть в собственную же ловушку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославцы намерены посетить мероприятие мэрии Ярославля

Лидер ярославских коммунистов, инициатор митинга против ввоза на территорию Ярославской области столичных отходов Александр Воробьев получил ответ за подписью главы администрации Кировского и Ленинского районов Любови Суровой. В нем сообщается, что проведение митинга у Знаменской башни 18 апреля невозможно, так как там будет проходить «другое мероприятие». Информация о нем проступила в районную администрацию ранее из управления по молодежной политике мэрии города Ярославля (приказ от 06.04.2018 №14 «Об организации и проведении акции «Убери свой город»).

Любовь Сурова предлагает провести митинг в парке Мира. Однако из-за того, что основная площадь там огорожена забором из-за ремонтных работ многострадального фонтана, для митингующих остаются пара дорожек да газоны, представляющей собой месиво из грязи.

Александр Воробьев заявил, так как власти предлагают непригодное для митинга места, он, как и предполагалось, пройдет у Знаменской башни. Скорее всего, мероприятие будет несанкционированным.

Между тем ярославцы восприняли официальную информацию о том, что «место занято», как издевку и попытку сорвать митинг. Однако в связи с тем, что название у официального мероприятия, запланированного у Знаменской башни — «Убери свой город», многие пользователи соцсетей решили его посетить и выступить с требованием убрать мусор. Только московский.

«Мероприятие, очевидно, направлено против мусора. Не вижу ни одной причины остаться дома в этот вечер», — пишет лидер движения «Неравнодушный Ярославль» Евгений Жаворонков.

Таким образом, 18 апреля в одном месте могут столкнуться митингующие против московского мусора и организаторы официального «нейтрального» молодежного мероприятия.

«У нас запланировано несколько этапов. В этот день проходит выездная игра «Шинника» в суперкубке, поэтому мы решили провести в 10:30 футбольный молодежный флеш-моб в поддержку нашей команды. Дальше мы начинаем приглашать людей на общегородской субботник, ставим куб, приглашаем волонтеров. В 14:30 начинаем убирать бульвар от площади Волкова до памятника Некрасову. Но это все сопровождение. В этот день на площади Волкова будет работать точка сбора макулатуры, основная наша цель — чтобы жители, которые придут в этот день на площадь, общими силами собрали деньги на саженцы для городского субботника», — рассказал начальник управления мэрии Ярославля по молодежной политике Захар Кармалита.

Он отметил, что читал социальные сети и знает о намерении митингующих прийти в этот день к Знаменской башне.

«Мы это мероприятие запланировали. Если скажут его куда-то перенести — мы перенесем, хотя оснований для этого я не вижу. У меня участники акции — несовершеннолетние. Если Александр Воробьев приведет тысячную толпу — то это, насколько я понимаю, подразумевает рамки металлоискателей, режимное массовое мероприятие. В любом случае, давать оценки и принимать меры — это дело правоохранительных органов», — сказал Захар Кармалита.

Напомним, 18 апреля в городе пройдут антитеррористические учения, а движение автотранспорта по некоторым улицам центра будет перекрыто. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Ярославля.