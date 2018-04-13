«Антимусорный» митинг: мэрия Ярославля попадет в свою же ловушку?
Ярославль, 13 апреля, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля, которая отказала в проведении митинга против ввоза московского мусора под предлогом того, что место уже занято официальным мероприятием, рискует попасть в собственную же ловушку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Лидер ярославских коммунистов, инициатор митинга против ввоза на территорию Ярославской области столичных отходов Александр Воробьев получил ответ за подписью главы администрации Кировского и Ленинского районов Любови Суровой. В нем сообщается, что проведение митинга у Знаменской башни 18 апреля невозможно, так как там будет проходить «другое мероприятие». Информация о нем проступила в районную администрацию ранее из управления по молодежной политике мэрии города Ярославля (приказ
Любовь Сурова предлагает провести митинг в парке Мира. Однако из-за того, что основная площадь там огорожена забором из-за ремонтных работ многострадального фонтана, для митингующих остаются пара дорожек да газоны, представляющей собой месиво из грязи.
Александр Воробьев заявил, так как власти предлагают непригодное для митинга места, он, как и предполагалось, пройдет у Знаменской башни. Скорее всего, мероприятие будет несанкционированным.
Между тем ярославцы восприняли официальную информацию о том, что «место занято», как издевку и попытку сорвать митинг. Однако в связи с тем, что название у официального мероприятия, запланированного у Знаменской башни — «Убери свой город», многие пользователи соцсетей решили его посетить и выступить с требованием убрать мусор. Только московский.
«Мероприятие, очевидно, направлено против мусора. Не вижу ни одной причины остаться дома в этот вечер», — пишет лидер движения «Неравнодушный Ярославль» Евгений Жаворонков.
Таким образом, 18 апреля в одном месте могут столкнуться митингующие против московского мусора и организаторы официального «нейтрального» молодежного мероприятия.
«У нас запланировано несколько этапов. В этот день проходит выездная игра «Шинника» в суперкубке, поэтому мы решили провести в 10:30 футбольный молодежный флеш-моб в поддержку нашей команды. Дальше мы начинаем приглашать людей на общегородской субботник, ставим куб, приглашаем волонтеров. В 14:30 начинаем убирать бульвар от площади Волкова до памятника Некрасову. Но это все сопровождение. В этот день на площади Волкова будет работать точка сбора макулатуры, основная наша цель — чтобы жители, которые придут в этот день на площадь, общими силами собрали деньги на саженцы для городского субботника», — рассказал начальник управления мэрии Ярославля по молодежной политике Захар Кармалита.
Он отметил, что читал социальные сети и знает о намерении митингующих прийти в этот день к Знаменской башне.
«Мы это мероприятие запланировали. Если скажут его куда-то перенести — мы перенесем, хотя оснований для этого я не вижу. У меня участники акции — несовершеннолетние. Если Александр Воробьев приведет тысячную толпу — то это, насколько я понимаю, подразумевает рамки металлоискателей, режимное массовое мероприятие. В любом случае, давать оценки и принимать меры — это дело правоохранительных органов», — сказал Захар Кармалита.
Напомним, 18 апреля в городе пройдут антитеррористические учения, а движение автотранспорта по некоторым улицам центра будет перекрыто. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Ярославля.