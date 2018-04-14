Салехард, 14 апреля, 2018, 13:04 — ИА Регнум. Экономические показатели Ямало-Ненецкого автономного округа в последние годы показывают устойчивый рост и уже бросают вызов по уровню развития таким арктическим регионам, как Аляска и Норвегия. Но пока что это заметно лишь в прибыли, получаемой с полуострова. Стоит ли вложить часть полученных денег в ударное улучшение условий жизни и зарплат населения и что это может дать остальной России, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Иван Шилов ИА REGNUM Ямал

Уравниловка по регионам или опережающее развитие одних не в ущерб другим — вот как можно сформулировать вопрос, стоящий сейчас перед теми, кто задумывается о стратегии освоения русской Арктики. Пример Ямала, как сокровищницы природных ресурсов, привлекающий вложения не только отечественных, но и зарубежных инвесторов, вот что снова возвращает к теме опережающих регионов.

Действительно, а что, если рассмотреть такую схему: подъем зарплат и условий проживания в каком-либо подтвердившем свою перспективность регионе обеспечивает приток рабочей силы, после необходимого освоения полученные массовыми участниками «трудового десанта» становятся тем топливом, которое поднимает экономику регионов — источников трудовых ресурсов. И региону польза, и людям выгода. Возможно ли проверить такую идею на Ямале, в земле которого скрыты основные запасы российского газа и изрядная часть нефти?

Читайте подробности: Арктический перекос: каков капитал Ямала?

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