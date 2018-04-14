Кто стоит за провокацией в сирийской Думе
Вашингтон, 14 апреля, 2018, 09:31 — ИА Регнум. Чтобы понять происходящее вокруг предполагаемой химической атаки в сирийской Думе, необходимо проследить действия основных игроков на Ближнем Востоке за более ранний период. Так считает обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.
Очевидно, что атака на силы «умеренных-демократических» повстанцев после заявления президента США Трампа о возможном выводе американского контингента в связи с победой над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выгодна только тем силам, которые заинтересованы в продолжении и раскручивании конфликта. Вычислить их можно по информационной активности, проявленной в ходе инцидента. Единственный источник, из которого стало известно о пресловутой химической атаке, это разрекламированная США организация «Белые каски», якобы выполняющая в Сирии спасательную и гуманитарную миссию.
А растиражирована эта информация была на основании сообщения катарского ИА Аль-Джазира, прославившейся своими фейковыми новостями еще со времен «арабской весны», когда в 2011—2012 годах исламистское подполье атаковало при поддержке США законные правительства стран по всему Ближнему Востоку и Северной Африке. Таким образом становится все более вероятным, что из-за кулис вновь торчат уши экстремистской организации «Братья мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пользующейся всесторонней поддержкой со стороны Катара и зарекомендовавшей себя как эффективный таран, применявшийся во время беспорядков «арабской весны».
Что же за интрига содержится в этом инциденте, столь очевидно похожим на провокацию, читайте в статье: «Умные» ракеты Трампа: попадёт ли в Москву оружие «арабской весны»?
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