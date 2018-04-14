Вашингтон, 14 апреля, 2018, 09:31 — ИА Регнум. Чтобы понять происходящее вокруг предполагаемой химической атаки в сирийской Думе, необходимо проследить действия основных игроков на Ближнем Востоке за более ранний период. Так считает обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Очевидно, что атака на силы «умеренных-демократических» повстанцев после заявления президента США Трампа о возможном выводе американского контингента в связи с победой над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выгодна только тем силам, которые заинтересованы в продолжении и раскручивании конфликта. Вычислить их можно по информационной активности, проявленной в ходе инцидента. Единственный источник, из которого стало известно о пресловутой химической атаке, это разрекламированная США организация «Белые каски», якобы выполняющая в Сирии спасательную и гуманитарную миссию.

А растиражирована эта информация была на основании сообщения катарского ИА Аль-Джазира, прославившейся своими фейковыми новостями еще со времен «арабской весны», когда в 2011—2012 годах исламистское подполье атаковало при поддержке США законные правительства стран по всему Ближнему Востоку и Северной Африке. Таким образом становится все более вероятным, что из-за кулис вновь торчат уши экстремистской организации «Братья мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пользующейся всесторонней поддержкой со стороны Катара и зарекомендовавшей себя как эффективный таран, применявшийся во время беспорядков «арабской весны».

Что же за интрига содержится в этом инциденте, столь очевидно похожим на провокацию, читайте в статье: «Умные» ракеты Трампа: попадёт ли в Москву оружие «арабской весны»?

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